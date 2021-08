Giorno 2 dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Nella prima giornata a cinque cerchi, l'Italia ha conquistato ben 5 medaglie, tutte dal nuoto. Agli ori spettacolari di Francesco Bocciardo (200 stile S5) e Carlotta Gilli (100 delfino S13), si sono aggiunti l'argento di Alessia Berra (sempre nei 100 delfino S13), ma anche i bronzi di Francesco Bettella (100 dorso S1) e Monica Boggioni (200 stile S5). Grandi risultati in uno degli sport in cui l'Italia punta maggiormente a questa sedicesima edizione dei Giochi.

Ore 10:07, finale 100 metri stile libero S5 (Federico Bocciardo) e ore 12:12, finale 100 dorso S13 (Carlotta Gilli)

I due alfieri azzurri, dopo aver centrato due ori nella giornata inaugurale, cercheranno di replicarsi anche nel Day-2. Bocciardo è vice-campione europeo in carica (2° a Dublino 2018, col crono di 1:08.78) e vorrà dare battaglia anche in questa specialità dopo aver dominato i 200 con una superiorità imbarazzante. Gilli è invece chiamata a replicare quanto fatto al Mondiale 2019 di Londra, in cui fece una strepitosa doppietta 100-200 nel dorso classe S13. Grandi speranze di medaglia per la coppia azzurra, così come per tutto il nuoto tricolore con, tra gli altri, Monica Boggioni (100 stile S5) e Federico Morlacchi (100 rana SB8).

L'abbraccio fra Carlotta Gilli e Alessia Berra sul gradino più alto del podio Credit Foto Getty Images

CALENDARIO GARE GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2021 (ORARIO ITALIANO)

02:00 - 04:45 GOALBALL

Fase a gironi maschile, Belgio-Cina (Gruppo B)

Fase a gironi femminile, Cina-RPC (Gruppo C)

02:00 - 04:25 NUOTO

Batterie varie

02:00 - 07:20 TENNIS TAVOLO

Qualificazioni maschili e femminili

02:00 - 06:00 BASKET IN CARROZZINA

Fase a gironi femminile, Germania-Austrlia (Gruppo A)

Fase a gironi femminile, Giappone-Gran Bretagna (Gruppo A)

Fase a gironi maschile, Stati Uniti-Germania (Gruppo B)

Fase a gironi maschile, Canada-Spagna (Gruppo A)

02:00 - 08:40 SCHERMA PARALIMPICA

Turni preliminari spada maschile e femminile categoria A e B

Ottavi di finale spada maschile e femminile categoria A e B

Quarti di finale spada maschile e femminile categoria A e B

03:00 - 09:00 CICLISMO SU PISTA

Finale cronometro B 1000 m femminile

Finale cronometro C4-5 1000m maschile

Finale inseguimento individuale 3000m C1 maschile

Finale inseguimento individuale 3000m C2 maschile

Finale inseguimento individuale 3000m C3 maschile

Francesco Bocciardo festeggia con l'oro, Paralimpiadi Tokyo 2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

04:00 - 07:20 e 09:00 - 12:50 SOLLEVAMENTO PESI

Finale -49 kg maschile

Finale -41 kg femminile

Finale -45 kg femminile

Finale -54 kg maschile

04:30 - 08:45 RUGBY IN CARROZZINA

Fase a gironi misto, Canada-Stati Uniti (Gruppo B)

Fase a gironi misto, Giappone-Danimarca (Gruppo A)

06:15 - 09:00 GOALBALL

Fase a gironi maschile, Stati Uniti-Brascile (Gruppo A)

Fase a gironi femminile, Egitto-Turchia (Gruppo D)

07:45 - 11:45 BASKET IN CARROZZINA

Fase a gironi maschile, Australia-Iran (Gruppo B)

Fase a gironi maschile, Corea-Turchia (Gruppo A)

Fase a gironi maschile, Gran Bretagna-Algeria (Gruppo B)

Fase a gironi femminile, Stati Uniti-Spagna (Gruppo B)

08:00 - 15:35 EQUITAZIONE

Test individuale – Grado II

Prova Individuale – Grado IV

Prova Individuale – Grado V

09:00 - 15:00 TENNIS TAVOLO

Qualificazioni maschili e femminili

10:00 - 13:35 NUOTO

Finale 100 stile libero S5 maschili

Finale 100 stile libero S5 femminili

Finale 200 misti SM6 maschili

Finale 200 misti SM6 femminili

Finale 400 stile libero S11 maschili

Finale 400 stile libero S11 femminili

Finale 100 rana SB9 maschili

Finale 100 rana SB9 femminili

Finale 100 dorso S13 maschili

Finale 100 dorse S13 femminili

Finale 100 rana SB8 maschili

Finale 100 rana SB8 femminili

Finale 4x50 stile libero mista

Monica Boggioni, Paralimpiadi Tokyo 2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

10:00 - 14:45 SCHERMA PARALIMPICA

Semifinali spada maschile e femminile categoria A e B

Incontro per il bronzo spada maschile categoria A

Incontro per il bronzo spada maschile categoria B

Incontro per il bronzo spada femminile categoria A

Incontro per il bronzo spada femminile categoria B

Incontro per l'oro spada maschile categoria A

Incontro per l'oro spada maschile categoria B

Incontro per l'oro spada femminile categoria A

Incontro per l'oro spada femminile categoria B

10:30 - 14:45 RUGBY IN CARROZZINA

Fase a gironi misto, Francia-Australia (Gruppo A)

Fase a gironi misto, Gran Bretagna-Nuova Zelanda (Gruppo B)

13:30 - 15:15 BASKET IN CARROZZINA

Fase a gironi maschile, Colombia-Giappone (Gruppo A)

Fase a gironi femminile, Cina-Olanda (Gruppo B)

