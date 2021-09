Tra gli sport che alle Paralimpiadi di Tokyo contribuiscono al medagliere azzurro da qualche minuto c'è anche la canoa, che ha nella velocità la disciplina paralimpica: nella notte italiana conquista infatti il bronzo Federico Mancarella nel KL2 200 maschile.

L'azzurro è terzo nella finale in 42.574, a 1.148 dall'oro dell'australiano Curtis McGrath, autentico dominatore dell'ultimo atto in 41.426, che rifila 1.077 all'ucraino Mykola Syniuk, secondo in 42.503, il quale a sua volta conquista l'argento chiudendo per appena 71 millesimi davanti a Mancarella.

Va ricordato che nella classe KL2 del kayak gli atleti sono parzialmente in grado di utilizzare gambe e tronco.

