Carlotta Gilli. La nuotatrice azzurra vola sull'acqua dell'Aquatics Centre di Tokyo e centra l'oro nei 200 misti S13 femminili, portando così a 5 il computo delle sue medaglie a questi Giochi Paralimpici 2020. Si tratta peraltro del secondo oro, dopo 2:21.44, nuovo record del mondo. Un altro tassello incredibile nel carriera di una nuotatrice destinata a riscrivere la storia del nuoto paralimpico italiano e non solo. Argento per la statunitense Young (2:26.80) e a completare il podio la uzbeka Toshpulatova (2:27.92): distacchi però siderali per le altre medagliate. Non esiste alcun aggettivo per descrivere. La nuotatrice azzurra vola sull'acqua dell'Aquatics Centre di Tokyo e centra, portando così aa questi Giochi Paralimpici 2020. Si tratta peraltro del secondo oro, dopo quello conquistato nei 100 delfino (sempre classe S13) che aveva sbloccato il medagliere italiano quanto al metallo più prezioso. Il crono è poi spaziale:. Un altro tassello incredibile nel carriera di una nuotatrice destinata a riscrivere la storia del nuoto paralimpico italiano e non solo. Argento per la statunitense Young (2:26.80) e a completare il podio la uzbeka Toshpulatova (2:27.92): distacchi però siderali per le altre medagliate.

"Per fortuna è stata l'ultima gara perché sono distrutta. Sono contentissima, ho fatto quello che volevo fare in tutto, sia come tempi, sia come medaglia. Chiudo Tokyo 2020 col record del mondo e l'oro nei 200 misti, dopo averlo aperto con l'oro e il record paralimpico nei 100 farfalla. Era un record che volevo, che avevo messo nel mirino. Era l'ultima gara e volevo dare tutto quello che avevo ancora. Quando incomincerò a realizzare il tutto spero di essere già a casa, perché mi arriverà una botta che starò a letto per una settimana. Non m'importa però perché rifarei tutto per rivivere una Paralimpiade così. Sono felicissima!". Questo il commento della splendida Gilli ai microfoni di RaiSport.

Tokyo 2020 Infinita Arjola Trimi, è oro anche nei 100 stile S3 UN' ORA FA

Zanardi, l'eroe che ha trasformato una disgrazia in opportunità: tutte le sue imprese

Tokyo 2020 Che mira per Liverani: bronzo nella carabina 10 metri SH2 4 ORE FA