Spettacolo Italia in vasca ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Carlotta Gilli e Alessia Berra dominano i 100 delfino (classe S13) e completano una fantastica doppietta azzurra. L'oro va a Gilli, capace di dominare una distanza in cui era già detentrice del record del mondo e di andare a riscrivere quello paralimpico, chiudendo in 1:02:65 e mostrando una superiorità imbarazzante per qualsiasi avversaria, tranne Berra. L'altra nuotatrice italiana, infatti, rimonta benissimo nella seconda vasca e si mette al collo un inatteso argento col crono di 1:05.67. Seconda e terza medaglia, rispettivamente, per l'Italia, dopo il in vasca ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.(classe S13) e completano una fantastica doppietta azzurra., capace di dominare una distanza in cui era già detentrice del record del mondo e di andare a riscrivere quello paralimpico, chiudendo ine mostrando una superiorità imbarazzante per qualsiasi avversaria, tranne Berra. L'altra nuotatrice italiana, infatti, rimonta benissimo nella seconda vasca e si mette al collo uncol crono di 1:05.67. Seconda e terza medaglia, rispettivamente, per l'Italia, dopo il grande bronzo di Francesco Bettella nei 100 dorso (classe S1).

"Sono senza parole, credo che neanche nel migliore dei sogni potessimo pensare a una doppietta così. Mai sentita una gara in questo modo, sentivo tutto che tremava. Abbiamo fatto un capolavoro. L'ho sognata un sacco di volte e volevo far bene, andando a riprendermi quel titolo sfuggitomi a Londra. Non avevo mai digerito quella delusione e mi sono ripresa il delfino. Devo ringraziare Alessia, perché senza di lei non sarei manco arrivata in finale da quanto ero tesa". Così Gilli ai micrfoni RAI. "Ho lavorato tanto sul ritorno, che è diventato il mio punto di forza. Tutti mi dicevano di tornare a casa con una medaglia, ma avevo sempre visto le altre nuotatrici di un altro livello e mi sembra molto strano essere lì con loro. La dedico alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno lavorato con me", il commento invece di Berra.

