show di Carlotta Gilli a questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. La nuotatrice azzurra dà spettacolo anche nei 50 stile libero S13 femminili, chiudendo con un pesantissimo bronzo alle spalle di Gomes Santiago (Brasile), autrice del nuovo record paralimpico col tempo di . Per Gilli si tratta della quarta medaglia personale a questi Giochi, dopo l'argento nei 100 dorso S13 e Non si ferma loa questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. La nuotatrice azzurra dà spettacolo anche nei, chiudendo con unalle spalle di Gomes Santiago (Brasile), autrice del nuovo record paralimpico col tempo di . Per Gilli si tratta della quarta medaglia personale a questi Giochi, dopo l'oro nei 100 delfino S13 l'argento nei 400 stile libero S13 . L'obiettivo della nuotatrice italiana è quello di andare in finale in ognuna delle distanze cui prenderà parte. Vedendola rendere così, il sogno di tante altre medaglie è però più vivo che mai.

Per l'Italia è la quarta medaglia in questo Day-5. Una giornata ricca anche di ori, considerando quelli conquistati dal fenomenale Simone Barlaam e dalla tigre, Arjola Trimi. Dal nuoto verrà ovviamente la maggior parte di metalli che comporranno il medagliere azzurro: i primi quattro giorni di gare sono stati meravigliosi, ma le occasioni di medaglia rimangono altissime anche nelle giornate che mancano per le discipline paralimpiche nella vasca dell'Acquatics Centre.

Tokyo 2020 Arjola Trimi domina i 50 dorso S3: 7° oro per l'Italia UN' ORA FA

Zanardi, l'eroe che ha trasformato una disgrazia in opportunità: tutte le sue imprese

Tokyo 2020 Giulia Terzi è d'argento nei 400 stile libero S7 UN' ORA FA