Arriva dal ciclismo la prima medaglia per l'Italia nell'ottava giornata delle Paralimpiadi di Tokyo. Dopo aver conquistato l'argento nella cronometro, Luca Mazzone si ripete anche nella prova in linea (categoria H1-H2), salendo nuovamente sul secondo gradino del podio. Per cinquantenne di Terlizzi si tratta della settima medaglia paralimpica (5 nel ciclismo e due nel nuoto).

La gara è stata vinta dal francese Florian Jouanny, bronzo a cronometro, che ha chiuso con il tempo di un'ora, quarantanove minuti e 36 secondi. Quatto minuti meglio di un ottimo Luca Mazzone e cinque dello spagnolo Sergio Garrate Munoz, che aveva conquistato il titolo paralimpico nella corsa contro il tempo.

Nella categoria H5 la gara è stata vinta dall'olandese Mitch Valize, che ha preceduto il francese Loic Vergnaud ed il connazionale Tim De Vries. Diego Colombari si è dovuto ritirare per un guasto tecnico.

La medaglia di Mazzone è la numero quarantaquattro per l'Italia in queste Paralimpiadi di Tokyo. La spedizione azzurra ha collezionato finora 11 ori, 19 argenti e 14 bronzi.

