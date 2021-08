Grande Italia al Fuji International Speedway! Giorgio Farroni suggella l'esordio dello squadrone azzurro nel Paraciclismo, con un argento, il maggior numero di medaglie centrate in una singola edizione (come a Rio de Janeiro 2016). Solo che al termine di questa Paralimpiade mancano ancora cinque giorni e gli azzurri non sembrano intenzionati a smettere di fare incetta di metalli preziosi. Farroni chiude col tempo di 32:10.83 la prova a cronometro categoria T-1 maschile, alle spalle solamente del cinese Jianxin Chen. Adesso il marchigiano vorrà dare spettacolo anche nella prova in linea, da campione del mondo in carica: una medaglia è, senza dubbio, alla sua portata. A Pechino 2008 fu oro, mentre a Londra 2012 centrò il 2° posto. al Fuji International Speedway!suggella l'esordio dello squadrone azzurro nel Paraciclismo, con un, il 4° di giornata , che permette all'Italia di toccare quota 39 medaglie in questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 e di eguagliare ilcentrate in una singola edizione (come a Rio de Janeiro 2016). Solo che al termine di questa Paralimpiade mancano ancora cinque giorni e gli azzurri non sembrano intenzionati a smettere di fare incetta di metalli preziosi. Farroni chiude colla prova a cronometro categoria T-1 maschile, alle spalle solamente del cinese Jianxin Chen. Adesso il marchigiano vorrà dare spettacolo anche nella prova in linea, da campione del mondo in carica: una medaglia è, senza dubbio, alla sua portata. A Pechino 2008 fu oro, mentre a Londra 2012 centrò il 2° posto.

"Se è argento sicuro meglio, allora non aspetto gli ultimi avversari e rielaboro la risposta - esordisce così Farroni ai microfoni Rai, incredulo di aver centrato il 2° posto finale - A Rio de Janeiro era andata male, ma sono tornato il Giorgio di sempre. La dedico a me stesso, perché ho fatto un duro lavoro e anche nel lockdown ho migliorato tanti aspetti. Sono stato lontano dalla famiglia e il lavoro ha fruttato. Giorno dopo giorno ho lavorato duramente. Ricordo anche oggi Michele Scarponi, il quale era un mio amico e lo voglio celebrare con le mie vittorie. Dedico però l'argento anche agli italiani, dobbiamo sempre essere fieri di portare in alto il Tricolore in tutto il mondo".

