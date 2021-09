Non smette di stupirci,. Il nuotatore azzurro è nuovamente bronzo in questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, chiudendo. L'azzurro termina la gara col crono di 1:14.87, nuotando in corsia 3 e tenendo testa, per oltre metà vasca, al favoritissimo israeliano Shalabi. Medaglia pesantissima, per l'atleta cheprezioso all'Italia in questa Paralimpiade. Oro, come già ricordato a Iyad Shalabi, spaziale in 1:11.79, mentre la piazza d'onore se la prende Anton Kol (Ucraina) col tempo di 1:13.78. 54ª medaglia per l'Italia a Tokyo 2020: sempre più vicino il secondo risultato di sempre, rappresentato dalle 58 riposte nel medagliere di Seul 1988 (irraggiungibili, almeno per ora, le 80 di Roma 1960).