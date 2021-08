Francesco Bocciardo! Il nuotatore azzurro domina i 200 metri stile libero (classe S5) e dà spettacolo andando a vincere una medaglia d'oro spaziale. Bocciardo chiude infatti in 2:26.76, nuovo record paralimpico, annichilendo qualsiasi avversario, a partire dal temutissimo spagnolo Ponce Bertran. Per l'Italia si tratta del secondo oro in vasca di giornata, dopo quello conquistato da Carlotta Gilli nella Fenomenale! Il nuotatore azzurro domina i 200 metri stile libero (classe S5) e dà spettacolo andando a vincere una. Bocciardo chiude infatti in, annichilendo qualsiasi avversario, a partire dal temutissimo spagnolo Ponce Bertran. Per l'Italia si tratta del secondo oro in vasca di giornata, dopo quello conquistato da Carlotta Gilli nella splendida doppietta azzurra - insieme ad Alessia Berra - sui 100 delfino femminili (classe S13). Secondo oro paralimpico per Bocciardo, il quale a Rio de Janeiro 2016 aveva vinto i 400 stile (classe S6).

"Di sicuro una vittoria sofferta, anche perché era la gara con cui aprivo le danze e c'erano tantissime aspettative. Dai 75 metri ho capito di potercela fare e non ho mollato. La dedico a chiunque ha creduto in me e mi ha sempre sostenuto, anzitutto allo staff della Nazionale, alla mia famiglia e a tutti i miei amici", questo il commento del nuotatore genovese ai microfoni della RAI.

