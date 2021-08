anche l'oro per l'Italia nel Day-7 dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Giulia Terzi regola infatti tutte le avversarie, a partire dalla statunitense McKenzie Coan (Stati Uniti) 2ª in 1:10.22, nella finale dei 100 stile libero S7 femminili. L'azzurra chiude col nuovo record paralimpico della specialità (1:09:21) per la classe S7, mentre Yelyzaveta Mareshko è bronzo e record del mondo S6 col tempo di 1:11.07. Dopo pochi minuti arriva poi anche Stefano Raimondi è infatti splendido 2° nella finale dei 100 farfalla classe S10 maschili, alle spalle solamente dello stratosferico Krypak (Ucraina), oro col nuovo primato mondiale (54.15). Arrivaper l'Italia nel Day-7 dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.regola infatti tutte le avversarie, a partire dalla statunitense McKenzie Coan (Stati Uniti) 2ª in 1:10.22, nella finale dei. L'azzurra chiude col nuovodella specialità (1:09:21) per la classe S7, mentre Yelyzaveta Mareshko è bronzo e record del mondo S6 col tempo di 1:11.07. Dopo pochi minuti arriva poi anche l'ennesimo argento di giornata e a metterselo al collo è proprio il fidanzato di Giulia.è infattinella finale deimaschili, alle spalle solamente dello stratosferico Krypak (Ucraina), oro col nuovo primato mondiale (54.15).

"Mamma mia, non me l'aspettavo per niente. Mentre nuotavo ho visto di essere davanti e ho dato tutto ciò che avevo per restare lì. Essere arrivata seconda per così poco nei 400 mi aveva lasciato un po' di amaro in bocca, ma oggi ce l'ho fatta. Dietro questo oro c'è il lavoro di tutti, anche delle Fiamme Azzurre col doppio tesseramento da quest'anno. Voglio ringraziare tutti, ma soprattutto Stefano che ha capito tutti i sacrifici che ho fatto e ci siamo sempre venuti incontro. Inoltre tutti i miei amici. Dico sempre che chi ci sta accanto quando c'è bisogno è proprio perché lo vuole, quindi la dedico a loro. Il 9 settembre mi laureo e infatti la mattina in camera di hotel ripeto sempre per prepararmi alla discussione della tesi. Ma se una persona vuole, riesce a fare tutto, con l'aiuto delle persone giuste e soprattutto con lo spirito giusto".

Questo il commento a caldo di Giulia Terzi ai microfoni RaiSport. La nuotatrice italiana celebra poi l'argento del fidanzato, Stefano Raimondi: "Sono contenta per lui, se lo merita ed è stato molto bravo". Stefano la raggiunge in zona mista e si concede ai microfoni di RaiSport, ma solo dopo il bellissimo abbraccio con la sua compagna: "Un argento molto bello, ho visto la gara di Giulia e volevo vincere anche io. Ci ho provato ma è venuto questo argento, l'ucraino ha cambiato ritmo dai 25 metri e mi ha battuto. Ho dato però tutto e sono contento così".

