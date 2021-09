Giulia Terzi imita il quinta personale, per l'azzurra, capace di chiudere al 3° posto la finale dei 50 farfalla S7 femminili col crono di 34.32. Danielle Dorris (Canada) è d'oro col nuovo primato mondiale (32.99), mentre la statunitense Mallory Weggemann completa il podio nuotando in 34.30, solo due centesimi meno di Terzi. Per l'Italia matura così la 37ª medaglia conquistata nella vasca dell'Aquatics Centre, la numero 63 azzurra in questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Giulia completa invece il suo palmarès con l'unico metallo che le mancava, dopo due ori e altrettanti argenti. imita il compagno Stefano Raimondi a distanza di pochissimo tempo. Altra medaglia, la, per l'azzurra, capace di chiudere alfemminili col crono di 34.32.(Canada) è d'oro col nuovo primato mondiale (32.99), mentre la statunitense Mallory Weggemann completa il podio nuotando in 34.30, solo due centesimi meno di Terzi. Per l'Italia matura così laconquistata nella vasca dell'Aquatics Centre, lain questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Giulia completa invece il suo palmarès con l'unico metallo che le mancava, dopo due ori e altrettanti argenti.

"Collezione completa. Oggi la gara era veramente difficile, ma ho migliorato il record europeo e ho dato davvero tutto. Le ultime bracciate ero stanchissima, ma mi sono detta di non mollare. Ci vuole tanto allenamento per affrontare questi ritmi paralimpici. Abbiamo lavorato davvero tanto e bene, voglio ringraziare i miei allenatori, le mie società, ma soprattutto chi, in questo periodo di pandemia, ci ha aiutato per trovare spazi dove nuotare a Milano. La mia Paralimpiade finisce qua, ma è tutto merito loro se ho raggiunto questi grandi risultati. Una medaglia di tutti, perché siamo rimasti sempre insieme, anche nei momenti di difficoltà". Queste le dichiarazioni di Giulia ai microfoni di RaiSport.

