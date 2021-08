Sono a Tokyo Zakia Khoudadadi e Hossain Rasouli, gli atleti paralimpici afgani che erano riusciti a lasciare Kabul su un volo dell'Aeronautica militare australiana. Ad apprenderlo è l'ANSA da fonti del Comitato paralimpico italiano. Zakia, atleta del taekwondo, sarà la prima donna afghana chiamata a partecipare alle Paralimpiadi.

I due atleti avevano lasciato l’ Afghanistan alla fine della scorsa settimana per raggiungere Parigi. Si sono alleati nella capitale francese, proprio per gareggiare alle Paralimpiadi, come ha fatto sapere il Comitato paralimpico internazionale. Zakia gareggerà nella categoria di peso K44 -49 kg femminile nel taekwondo il prossimo 2 settembre. Mentre Hossain sarà di scena il 3 settembre nelle batterie dei 400m T47. Una presenza assolutamente simbolica in questo momento storico così difficile per il proprio Paese.





