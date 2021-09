Arriva un’altra medaglia, nella prima mattina italiana, dal ciclismo su strada alle Paralimpiadi di Tokyo: nella prova in linea della classe H5 femminile arriva il bronzo di Katia Aere. L’altra azzurra in gara, Ana Maria Vitelaru, è stata costretta al ritiro. A dominare la scena è stata la statunitense Oksana Masters, che ha coperto i 66 km previsti in 2:23:39, infliggendo distacchi siderali a tutte le avversarie: al secondo posto si è classificata infatti la cinese Sun Bianbian, che ha chiuso la gara in 2:26:50, a 3:11 dall’oro.

Bronzo per l’azzurra Katia Aere, che è giunta al traguardo in 2:28:11, a 4:32 dalla vincitrice, mentre la quarta classificata, la tedesca Andrea Eskau, ha pagato all’arrivo addirittura 23:46, chiudendo le proprie fatiche in 2:47:25. Ritirate la neerlandese Chantal Haenen e l’altra azzurra Ana Maria Vitelaru.

Tokyo 2020 Tennistavolo: Giada Rossi e Michela Brunelli bronzo nella gara a squadre 2 ORE FA

Va ricordato che nel ciclismo paralimpico sono previste 12 classificazioni sia per gli uomini che per le donne. Gli handbikers sono classificati da H1 a H5: gli atleti H5 hanno il più basso livello di limitazione funzionale ed hanno la possibilità di inginocchiarsi e quindi possono beneficiare del contributo della muscolatura del tronco.

ORDINE D’ARRIVO PROVA IN LINEA H5 FEMMINILE

1 USA MASTERS Oksana Sport Class: H5 2:23:39 +0

2 CHN SUN Bianbian Sport Class: H5 2:26:50 +3:11

3 ITA AERE Katia Sport Class: H5 2:28:11 +4:32

4 GER ESKAU Andrea Sport Class: H5 2:47:25 +23:46

RIT. NED HAENEN Chantal Sport Class: H5 Ritirata

RIT. ITA VITELARU Ana Maria Sport Class: H5 Ritirata

Zanardi, l'eroe che ha trasformato una disgrazia in opportunità: tutte le sue imprese

Tokyo 2020 Ciclismo: Luca Mazzone è nuovamente medaglia d’argento 4 ORE FA