Anche il Day-5 in vasca ci riserva medaglie. In questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 il nuoto azzurro continua a dare spettacolo., dopo la grande frazione nella staffetta 4x50 mista , disputa unda antologia e centra unoalle spalle della sola McKenzie Coan (Stati Uniti). Il tempo di 5:06.32 è una grandissima iniezione di fiducia per una nuotatrice alla prima Paralimpiade, peraltro in una distanza che non è la sua favorita. Completa il podio l'altra statunitense, Julia Gaffney.