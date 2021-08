prima medaglia nell'atletica per l'Italia ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Oney Tapia strappa infatti uno stupendo bronzo nella finale del getto del peso, categoria F11 (atleti non vedenti). Un Day-6 meraviglioso per i nostri colori, non solo per l'ormai consueto show nella vasca dell'Aquatics Centre, con gli ori di 33 medaglie. Ne mancano solo 6 per pareggiare il record all-time stabilito a Rio de Janeiro 2016. Se pensiamo però che manca una settimana di gare, comprendiamo appieno quanto sia forte questa spedizione, la più numerosa di sempre peraltro. Arriva anche laper l'Italia ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.strappa infatti unonella finale del(atleti non vedenti). Un Day-6 meraviglioso per i nostri colori, non solo per l'ormai consueto show nella vasca dell'Aquatics Centre, con gli ori di Arjola Trimi Carlotta Gilli . Tapia si toglie soddisfazione in quella che non è certo la sua disciplina preferita - lui, discobolo di grido - e ci regala l'ennesima emozione di questa Paralimpiade, andando a rimpinguare un medagliere che ora vede l'Italia a quota. Ne mancanostabilito a Rio de Janeiro 2016. Se pensiamo però che manca una settimana di gare, comprendiamo appieno quanto sia forte questa spedizione, la più numerosa di sempre peraltro.

"Non me l'aspettavo nemmeno io questa medaglia. Ho passato un periodo duro, con infortuni importanti e voglio salutare Christian Lauria del Gemelli di Roma e il reparto di cardiologia. Un regalo per loro, ma soprattutto per le mie figlie e per il mio allenatore. Ho pensato a tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi, non solo a titolo sportivo. Questo è un premio in più per queste persone, vi voglio bene! Il mio motto è che tutto nella vita è possibile, basta metterci impegno e dedicargli tanto amore che poi i risultati vengono da sé. Affinché lo sport paralimpico cresca ancora, ci deve essere una sinergia tra federazioni e atleti, perché per il telespettatore è fondamentale poter vedere questo spettacolo". Questo il commento dell'azzurro ai microfoni Rai Sport. Poi Oney, cantante oltre che ballerino provetto, si mette a cantare "Uno su mille" di Gianni Morandi, raccogliendo una standing ovation dei presenti in pista. "Il pubblico fisicamente non c'è, ma so che loro ci stanno guardando e sono testimoni di questo risultato. Anche gli spettatori a casa stanno soffrendo per non poter condividere tutto questo con noi, ma speriamo che un giorno possa ritornare tutto a essere "fisico" e a sentire il nostro urlo. Il bronzo lo dedico a voi e vi voglio bene!"

