Conclusosi un Day-8 comunque ricco di soddisfazioni per i colori azzurri, anche nella giornata successiva saranno davvero molti gli italiani in gara.rimangono le discipline in cui possiamo puntare ad affermazioni importanti, senza però dimenticare la canoa enel Taekwondo (categoria K 44-61 kg). All'Aquatics Centre tornano in vasca Simone Barlaam Antonio Fantin e ciò, di per sé, rappresenta garanzia di spettacolo. Eppure non finisce qui, perché il team italiano cerca gloria anche nellaal Fuji International Speedway, dopo l'incetta di medaglie nei primi due giorni di gare.