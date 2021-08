I Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 inizieranno domani, mercoledì 25 agosto, e termineranno domenica 5 settembre: saranno in palio nel complesso 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open. In tutto alle Paralimpiadi saranno presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open. Ecco nel dettaglio tutti gli italiani in gara e le speranze di medaglia nel 1° giorno di competizione.

Il dream team del nuoto in vasca

Nel nuoto possiamo fare affidamento su quella che è la migliore squadra del pianeta, come testimonia il primo posto nel medagliere dei Mondiali 2019 con ben 20 titoli all’attivo. Federico Morlacchi, Simone Barlaam, Stefano Raimondi, Antonio Fantin, Francesco Bocciardo, Efrem Morelli, Carlotta Gilli, Arianna Talamona, Arjola Trimi sono soltanto alcune delle punte di diamante che scenderanno in vasca nella notte italiana.

Nuoto, Tokyo Aquatics Center: dalle ore 2:00

Qualificazioni 400 stile libero S9 maschile – Simone Barlaam e Federico Morlacchi

Qualificazioni 400 stile libero S9 femminile – Vittoria Bianco

Qualificazioni 100m dorso S1 maschile – Francesco Bettella

Qualificazioni 100m dorso S2 femminile – Angela Procida

Qualificazioni 50m rana SB3 maschile – Efrem Morelli

Qualificazioni 50m stile libero S3 femminile – Arianna Talamona

Qualificazioni 50m stile libero S10 maschile – Riccardo Menciotti, Stefano Raimondi

Qualificazioni 50m stile libero S10 femminile – Alessia Scortechini

Qualificazioni 100m farfalla S13 femminile – Alessia Berra, Carlotta Gilli

Qualificazioni 200m stile libero S5 maschile – Francesco Bocciardo

Qualificazioni 200m stile libero S5 femminile – Monica Boggioni

Qualificazioni 100m stile libero S8 maschile – Alberto Amodeo, Federico Bicelli

Nuoto, Tokyo Aquatics Center: dalle ore 10:00

Finali 400 stile libero S9 maschile

Finali 400 stile libero S9 femminile

Finali 100m dorso S1 maschile

Finali 100m dorso S2 femminile

Finali 50m rana SB3 maschile

Finali 50m stile libero S3 femminile

Finali 50m stile libero S10 maschile

Finali 50m stile libero S10 femminile

Finali 100m farfalla S13 femminile

Finali 200m stile libero S5 maschile

Finali 200m stile libero S5 femminile

Finali100m stile libero S8 maschile

Scherma e Tennistavolo: non c'è solo Bebe Vio

Nella scherma, invece, oltre alla nostra portabandiera che punta a confermare il titolo a cinque cerchi, abbiamo Rosanna Pasquino, Marco Cima, Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci, Loredana Trigila e Andrea Mogos. Insieme a loro, anche la squadra di Tennistavolo farà il suo esordio a cinque cerchi. Il Team composto dalla fortissima Giada Rossi, da Mohamed Amine Kalem, da Matteo Parenzan, da Andrea Borgato e da Federico Falco sarà impegnato nelle qualificazioni.

Scherma, Makuhari Messe Hall B, dalle ore 2:00

Qualificazioni Sciabola individuale maschile, Categoria A – Edoardo Giordan

Qualificazioni Sciabola individuale maschile, Categoria B – Marco Cima – Gianmarco Paolucci

Qualificazioni Sciabola individuale femminile, Categoria A – Loredana Trigila – Andrea Mogos

Qualificazioni Sciabola individuale femminile, Categoria B – Rosanna Pasquino – Beatrice Vio

Tennistavolo, Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 2:00

Qualificazioni singolo maschile e femminile (MS9, MS3, WS3) – Mohamed Amine Kalem (MS9)

Qualificazioni singolo maschile e femminile (MS6, WS4) – Matteo Parenzan

Qualificazioni singolo maschile (MS6, MS1) Andrea Borgato – Federico Falco MS1

Tennistavolo, Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 9:00

Qualificazioni singolo femminile (WS11, WS1-2) – Giada Rossi WS1-2

