l'incetta di medaglie provenienti dal nuoto nel Day-1, l'Italia cerca conferme nella seconda giornata di questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. In alcuni sport, come il tennis tavolo, si è ancora alle fasi eliminatorie, mentre nuoto e scherma in carrozzina assegnano varie medaglie, con buone possibilità per i nostri aflieri di mettersi al collo uno dei tre metalli preziosi giapponesi. Dopoprovenienti dal nuoto nel Day-1, l'Italia cerca conferme nella seconda giornata di questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. In alcuni sport, come il tennis tavolo, si è ancora alle fasi eliminatorie, mentrein carrozzina assegnano varie medaglie, con buone possibilità per i nostri aflieri di mettersi al collo uno dei tre metalli preziosi giapponesi. Francesco Bocciardo Carlotta Gilli proveranno a replicare quanto di meraviglioso fatto nel Day-1, quando hanno dominato, rispettivamente, i 200 stile libero classe S5 e i 100 delfino classe S13. Stavolta i due nuotatori ci proveranno nei 100 stile libero classe S5 maschili e nei 100 dorso classe 13 femminili.

Da Boggioni a Sileoni, le speranze di medaglia nel Day-2

Monica Boggioni ha centrato un Stefano Raimondi, che si presenta a Tokyo da campione mondiale nella specialità dei 100 rana SB9 e la staffetta 4x50 mista, che a Londra 2019 chiuse al 2° posto dietro solamente alla Cina. Nei 200 stile libero,ha centrato un bellissimo bronzo in rimonta , ma nella disciplina regina del nuoto punta al bersaglio grosso. Ai Mondiali 2017 fu oro in 1:26.23, mentre un anno dopo, agli Europei, centrò l'argento. La nuotatrice è specialista della velocità - grandi risultati anche nei 50 stile - e dei misti, pertanto è lecito aspettarsi un'altra medaglia da lei. Insieme a Boggioni cercheranno gloria anche, che si presenta a Tokyo da campione mondiale nella specialità dei 100 rana SB9 e la, che a Londra 2019 chiuse al 2° posto dietro solamente alla Cina.

C'è poi la scherma, con la spada individuale, maschile e femminile, di categoria A e B. Emanuele Lambertini è un talento della scherma tricolore, già presente a Rio de Janeiro 2016 all'età di soli 17 anni, e capace di centrare il 6° posto ai Mondiali 2019, mentre Giordan e Paolucci tenteranno di migliorare i piazzamenti iridati e di sparigliare le carte in tavola nel seed dela spada. Nell'equitazione, Federica Sileoni è invece il futuro per l'Italia: a soli 23 anni e con pochissime trasferte all'attivo, è stata capace di centrare la qualificazione olimpica a soli due anni dall'inizio di percorrenza della strada equestre. Il suo obiettivo a questi Giochi è il podio, montando Burberry: le carte sono in regole e il talento è abbacinante.

CALENDARIO COMPLETO DEGLI ITALIANI NEL DAY-2 (ORARIO ITALIANO)

Ore 02:00 - NUOTO 100 stile libero S5 maschili, batterie - FRANCESCO BOCCIARDO (eventuale finale alle ore 10:00);

Ore 02:00 - SCHERMA IN CARROZZINA, spada maschile categoria A - EMANUELE LAMBERTINI ed EDOARDO GIORDAN;

Ore 02:00 - SCHERMA IN CARROZZINA, spada maschile categoria B - GIANMARCO PAOLUCCI;

Ore 2:08 - NUOTO 100 stile libero S5 femminili, batterie - MONICA BOGGIONI (eventuale finale alle ore 10:07);

Ore 02:17 - NUOTO 100 stile libero S4 maschili, batterie - LUIGI BEGGIATO e VINCENZO BONI (eventuale finale alle ore 10:14);

Ore 03:11 - NUOTO 400 stile libero S11 femminili, batterie - MARTINA RABBOLINI (eventuale finale alle ore 11:11);

Ore 03:38 - NUOTO 100 rana SB9 maschili, batterie - STEFANO RAIMONDI (eventuale finale alle ore 11:38);

Ore 03:45 - NUOTO 100 dorso S13 femminili, batterie - CARLOTTA GILLI (eventuale finale alle ore 12:12);

Ore 03:53 - NUOTO 100 rana SB8 maschili, batterie - FEDERICO MORLACCHI (eventuale finale alle ore 12:33);

Ore 04:09 - NUOTO 4x50 mista stile libero, batterie - ITALIA (eventuale finale alle ore 13:01);

Ore 04:20 - SCHERMA IN CARROZZINA, spada femminile categoria B - ROSANNA PASQUINO;

Ore 09:00 - EQUITAZIONE PARALIMPICA, grado II - FEDERICA SILEONI;

Ore 10:51 - EQUITAZIONE PARALIMPICA, grado IV - FEDERICA SILEONI;

Ore 12:20 - TENNIS TAVOLO classe 3, Gruppo A, fase a gironi maschile - M. ORSI;

Ore 13:31 - EQUITAZIONE PARALIMPICA, grado V - FEDERICA SILEONI;

Ore 13:40 - TENNIS TAVOLO classe 3, Gruppo E, fase a gironi femminile - MICHELA BRUNELLI

