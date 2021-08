Italia sta dando spettacolo a questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, ma quasi unicamente dal nuoto. Dalla piscina dell'Acquatic Centre sono arrivate in fatti ben diretta tv su RAI 2 e RAI SPORT HD, ma come di consueto ci sarà anche la nostra diretta testuale LIVE dalle ore 01:30. L'a questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, ma quasi unicamente dal nuoto. Dalla piscina dell'Acquatic Centre sono arrivate in fatti ben 11 medaglie : cinque nel Day-1, sei nella giornata successiva. Anche nel Day-3 non mancheranno le discipline acquatiche, ma gli Azzurri finalmente potranno andare in cerca di metalli preziosi anche in altri sport. Paralimpiadi ovviamente in, ma come di consueto ci sarà anche la nostra diretta testuale LIVE dalle ore 01:30.

Da Gilli a Morganti, le speranze di medaglia nel Day-3

Carlotta Gilli ormai ci ha abituati fin troppo bene, con una medaglia al giorno. Prima l'oro nei 100 delfino e poi l'argento nei 100 dorso S13. Nei 400 stile libero S13 Gilli ha chiuso al 3° posto il Mondiale di Londra 2019, ma si sta dimostrando in costante crescita di condizione a questa Paralimpiade. Oltre a lei, in vasca, anche tante altre Azzurre, ma in discipline non di punta per loro. Qualche exploit inatteso non sarebbe comunque una sorpresa assoluta, considerando quanto sta rendendo la spedizione tricolore a Tokyo. Sara Morganti esordisce nel Para Dressage, test individuale di Grado I, e darà ovviamente battaglia, forte di un palmarès che farebbe invidia a qualsiasi avversaria. È indubbio che la nostra maestra di equitazione voglia anche vendicare il piazzamento di Rio de Janeiro 2016.

Al via anche il sitting volley, con l'Italia femminile allenata da Amauri Ribeiro che proverà a centrare un'altra medaglia dopo l'argento europeo del 2019. Oltre al Giappone, avversario di giornata, nel Girone A sono inseriti anche Canada e Brasile (bronzo a Rio 2016). L'Italia è un outsider, considerando la presenza di corazzate quali Cina, RPC e Stati Uniti, ma non deve precludersi nulla. Infine Oxana Corso, velocista azzurra, due volte argento a Londra 2012 e specialista dei 100 metri piani T35, categoria in cui ha riscritto più volte il record del mondo. Ai Mondiali 2019, dopo un grave infortunio e mesi di stop forzato, ha centrato un argento pesantissimo. Un'altra medaglia nella gara regina dell'atletica rappresenterebbe il coronamento di una carriera immensa.

CALENDARIO COMPLETO DEGLI ITALIANI NEL DAY-3 (ORARIO ITALIANO)

Ore 01:30 - SCHERMA IN CARROZZINA preliminari spada a squadre maschile - CIMA, GIORDAN, LAMBERTINI (semifinali dalle ore 08:00 alle 09:00)

Ore 01:30 - SCHERMA IN CARROZZINA preliminari spada a squadre femminile (semifinali dalle ore 08:00 alle 09:00)

Dalle ore 02:00 - TIRO CON L'ARCO compound open ranking round femminile - ELEONORA SARTI e MARIA ANDREA VIRGILIO

Dalle ore 02:00 - TIRO CON L'ARCO W1 femminile - ASIA PELLIZZARI

Dalle ore 02:00 - TIRO CON L'ARCO compound open ranking round maschile - MATTEO BONACINA e GIAMPAOLO CANCELLI

Dalle ore 02:00 - NUOTO batterie 100 dorso S8 femminili - XENIA FRANCESCA PALAZZO (eventuale finale alle ore 10:21)

Dalle ore 02:00 - NUOTO batterie 100 dorso S12 femminili - ALESSIA BERRA (eventuale finale alle ore 10:06)

Ore 02:07 - NUOTO batterie 200 stile libero S14 maschili - MISHA PALAZZO (eventuale finale alle ore 10:28)

Ore 02:54 - NUOTO batterie 50 farfalla S5 femminili - GIULIA GHIRETTI (eventuale finale alle ore 11:31)

Stefano Raimondi si gode la medaglia d'oro dei 100 rana SB9 conquistata ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Ore 03:00 - SITTING VOLLEY, fase a gironi, Gruppo A femminile - ITALIA-GIAPPONE

Ore 03:39 - NUOTO batterie 400 stile libero S13 femminili - CARLOTTA GILLI (eventuale finale alle ore 12:33)

Dalle ore 03:50 - CANOTTAGGIO doppio PR2 misto - CHIARA NARDO e GIANFILIPPO MIRABILE

Dalle ore 04:30 - CANOTTAGGIO quattro con PR3 misto - LORENZO BERNARD, ALESSANDRO BRANCATO, GRETA MUTI, CRISTINA SCAZZOSI , con LORENA FUINA

Ore 05:45 - ATLETICA finale 100 metri piani T35 femminili - OXANA CORSO

Dalle ore 06:00 - TENNIS TAVOLO round a eliminazione diretta classe 3 femminile - MICHELA BRUNELLI

Dalle ore 06:00 - TENNIS TAVOLO round a eliminazione diretta classe 1-2 femminile - GIADA ROSSI

Ore 09:00 - PARA DRESSAGE test individuale grado I - SARA MORGANTI e CAROLA SEMPERBONI

Ore 12:14 - PARA DRESSAGE test individuale grado II - FRANCESCA SALVADÈ

