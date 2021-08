quarta giornata di gare dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 con superiori velleità di medaglia. l'Italia vuole tornare a fare la voce grossa, specialmente nella vasca dell'Acquatics Centre. Innegabile che ci si affidi sopratutto al nuoto, ma è altrettanto vero che molti altri sport cominciano proprio ora a scaldare definitivamente i motori. Il tutto, in attesa dell'Atletica, la regina dei Giochi. Anche lì, le speranze di medaglia non sono affatto poche. I Giochi Paralimpici sono ovviamente visibili sui canali Rai (Rai 2, Rai Sport + HD e Rai Sport Canale 58) oltre che su sito raiplay.it. Dopo un Day-3 che sapevamo essere una sorta di giornata di transizione per i colori azzurri, l'Italia affronterà ladi gare dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 con superiori velleità di medaglia. Carlotta Gilli Sara Morganti hanno garantito, rispettivamente, un argento e un bronzo anche nel terzo giorno della Paralimpiade, ma, specialmente nella vasca dell'Acquatics Centre. Innegabile che ci si affidi sopratutto al nuoto, ma è altrettanto vero che molti altri sport cominciano proprio ora a scaldare definitivamente i motori. Il tutto, in attesa dell'Atletica, la regina dei Giochi. Anche lì, le speranze di medaglia non sono affatto poche. I Giochi Paralimpici sono ovviamente visibili sui(Rai 2, Rai Sport + HD e Rai Sport Canale 58) oltre che su sito raiplay.it.

Da Bebe Vio ad Anna Barbaro, le speranze di medaglia nel Day-4

Tokyo 2020 Tutte le medaglie degli Azzurri a Tokyo 2020 IERI A 13:50

Impossibile non partire dalla schermitrice. A 24 anni e nel pieno della maturità sportiva, Bebe Vio andrà a caccia del bis paralimpico dopo l'oro di Rio de Janeiro 2016 nel fioretto individuale (in Brasile ci aggiunse anche il bronzo a squadre). Pluricampionessa mondiale ed europea, Vio ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo al tabellone della categoria B, con finali in programma dalle ore 11:00. Attenzione però anche alle compagne di Nazionale, categoria A, con Loredana Trigilia che coltiva il sogno di una medaglia individuale.

Impossibile negare, però, che le medaglie più attese saranno, ancora una volta, quelle del nuoto. Lo squadrone tricolore è pronto a dare battaglia, dopo aver conquistato ben 11 medaglie nelle prime due giornate. Tantissimi gli Azzurri che puntano alle finali e alle medaglie, con Efrem Morelli che vorrà riscattarsi dopo un esordio un po' complicato e suggellare quella che potrebbe essere la sua ultima partecipazione a Cinque Cerchi. Spazio anche all'Equitazione Paralimpica, galvanizzata dalla medaglia di bronzo conquistata da Sara Morganti: nel team-event musicale l'Italia proverà a sparigliare le carte in tavola, trascinata dalla sua amazzone più rappresentativa. Infine Anna Barbaro, nel Triathlon PTVI femminile. L'Azzurra si presenta a Tokyo forte del 4° posto nel ranking mondiale e con un palmarès invidiabile. Una medaglia non sarebbe così una sorpresa, ma suggellerebbe una carriera già di primissimo livello.

CALENDARIO COMPLETO DEGLI ITALIANI NEL DAY-4 (ORARIO ITALIANO)

Ore 23:30 (del 27 agosto) - TRIATHLON PTS2 femminile - VERONICA YOKO PLEBANI

Ore 01:31 - TRIATHLON PTVI femminile - ANNA BARBARO (guida CHARLOTTE BONIN)

Dalle ore 02:00 - TIRO CON L'ARCO Compound Open Individuale maschile - MATTEO BONACINA e GIAMPAOLO CANCELLI

Ore 02:00/03:00 - SCHERMA IN CARROZZINA, preliminari fioretto maschile categoria A - MATTEO BETTI ed EMANUELE LAMBERTINI (eventuale finale dalle ore 10:30)

Ore 02:00/03:50 - SCHERMA IN CARROZZINA, preliminari fioretto maschile categoria B - MARCO CIMA (eventuale finale dalle ore 10:30)

Ore 02:16 - NUOTO, batterie 100 stile libero S10 maschili - SIMONE CIULLI, RICCARDO MENCIOTTI e STEFANO RAIMONDI (eventuale finale alle ore 10:14)

Ore 02:25 - NUOTO, batterie 100 stile libero S10 femminili - ALESSIA SCORTECHINI (eventuale finale alle ore 10:20)

Ore 02:32 - NUOTO, batterie 150 misti SM4 maschili - EFREM MORELLI (eventuale finale alle ore 10:27)

Ore 02:45 - NUOTO, batterie 150 misti SM4 femminili - ARJOLA TRIMI (eventuale finale alle ore 10:36)

Ore 03:07 - NUOTO, batterie 150 misti SM3 maschili - EMMANUELE MARIGLIANO (eventuale finale alle ore 10:47)

Ore 03:33 - NUOTO, batterie 100 dorso S11 femminili - MARTINA RABBOLINI (eventuale finale alle ore 11:18)

Ore 03:53 - NUOTO, batterie 200 misti SM8 femminili - XENIA FRANCESCA PALAZZO (eventuale finale alle ore 11:48)

Ore 04:00/05:20 - SCHERMA IN CARROZZINA, preliminari fioretto femminile categoria A - IONELA ANDREEA MOGOS e LOREDANA TRIGILIA (eventuale finale dalle ore 11:00)

Ore 04:00/05:50 - SCHERMA IN CARROZZINA, preliminari fioretto femminile categoria B - BEBE VIO (eventuale finale dalle ore 11:00)

Ore 04:13 - NUOTO, batterie 100 rana SB5 femminili - ARIANNA TALAMONA (eventuale finale alle ore 12:18)

Dalle ore 10:00 - EQUITAZIONE PARALIMPICA, Team test musicale - SARA MORGANTI, FRANCESCA SALVADÈ, CAROLA SEMPERBONI e FEDERICA SILEONI

Ore 11:30 - SOLLEVAMENTO PESI, finale maschile -80 kg - DONATO TELESCA

Zanardi, l'eroe che ha trasformato una disgrazia in opportunità: tutte le sue imprese

Paralimpiadi Paralimpiadi Tokyo 2020: dove vederle, calendario, gare e diretta tv 17/08/2021 A 09:18