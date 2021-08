diciotto medaglie (5 ori, 7 argenti e 6 bronzi), praticamente quasi il 50% di quanto raccolto nell'intera Paralimpiade di Rio de Janeiro 2016 (39). Oltre al grande nuoto, gli Azzurri punteranno anche su tante altre discipline. Andiamo a scoprire insieme quali. Il meraviglioso oro di Bebe Vio è ancora negli occhi di tutti noi, così come la sua spaziale prova nel fioretto femminile individuale (categoria B). Ora, però, l'Italia non vuole smettere di emozionare anche in altre discipline, cercando di rimpinguare un medagliere che ci vede comunque a quota(5 ori, 7 argenti e 6 bronzi), praticamentenell'intera Paralimpiade di Rio de Janeiro 2016 (39). Oltre al grande nuoto, gli Azzurri punteranno anche su. Andiamo a scoprire insieme quali.

Dal fioretto femminile a

Tokyo 2020 Tutte le medaglie degli Azzurri a Tokyo 2020 25/08/2021 A 13:50

Ovviamente partiamo dal fioretto femminile a squadre. L'Italia sogna in grande, anche e soprattutto per Vio. L'Azzurra non sta benissimo, ma ci sarà. Per lei è questa la vera gara di Tokyo 2020, perché lottare insieme alle compagne è "sempre più bello che farlo da soli". Le speranze di podio sono altissime, vedendo anche il rendimento di Ionela Andreea Mogo e Loredana Trigilia nell'individuale. C'è poi la pattuglia della vasca, coi ritorni in acqua di Francesco Bocciardo e della "lady di ferro", al secolo Carlotta Gilli, la quale punta ad andare almeno in finale in ognuna delle otto prove in cui sarà impegnata a questi Giochi

Giovanni Achenza che tenterà di andare a medaglia anche in questa edizione a Cinque Cerchi, dopo il bronzo nel PT1 a Rio de Janeiro 2016. Infine, nutrite speranze anche per il Tiro con l'arco nel Compound misto, senza dimenticare il Sitting Volley (grande all'esordio, col netto 3-0 sui padroni di casa del Giappone) e il team azzurro dell'Equitazione Parampica. Trascinate dalla Come dimenticare poi il Triathlon, conche tenterà di andare a medaglia anche in questa edizione a Cinque Cerchi, dopo il bronzo nel PT1 a Rio de Janeiro 2016. Infine, nutrite speranze anche per il Tiro con l'arco nel Compound misto, senza dimenticare il Sitting Volley (grande all'esordio, col netto 3-0 sui padroni di casa del Giappone) e il team azzurro dell'Equitazione Parampica. Trascinate dalla magnifica Sara Morganti , le amazzoni tricolori tenteranno l'assalto alla medaglia nel Team test musicale.

CALENDARIO COMPLETO DEGLI ITALIANI NEL DAY-5 (ORARIO ITALIANO)

Ore 23:30 (del 27 agosto) - TRIATHLON PTWC maschile - GIOVANNI ACHENZA (guida PIER ALBERTO BUCCOLIERO)

Ore 23:31 (del 27 agosto) - TRIATHLON PTWC femminile - RITA CUCCURU

Dalle ore 01:30 - SCHERMA PARALIMPICA, fioretto a squadre maschile turni preliminari - MATTEO BETTI, MARCO CIMA, EMANUELE LAMBERTINI (eventuale finale alle ore 11:30)

Ore 02:00 - NUOTO, 400 metri stile libero S7 maschili, batterie - FEDERICO BICELLI (eventuale finale alle ore 10:00)

Ore 02:00 - NUOTO, 400 metri stile libero S7 femminili, batterie - GIULIA TERZI (eventuale finale alle ore 10:00)

Ore 02:15 - NUOTO, 100 metri rana SB14 maschili, batterie - MISHA PALAZZO (eventuale finale alle ore 10:21)

Dalle ore 02:17 - TIRO CON L'ARCO, compound femminile, turni preliminari - ELEONORA SARTI e MARIA ANDREA VIRGILIO

Ore 02:22 - NUOTO, 100 metri rana SB14 femminili, batterie - GIORGIA MARCHI (eventuale finale alle ore 10:28)

Dalle ore 02:30 - SCHERMA PARALIMPICA, fioretto a squadre femminile turni preliminari - IONELA ANDREEA MOGOS, LOREDANA TRIGILIA, BEBE VIO (eventuale finale alle ore 12:30)

Ore 02:30 - NUOTO, 50 metri stile libero S9 maschili, batterie - SIMONE BARLAAM e SIMONE CIULLI (eventuale finale alle ore 10:35)

Ore 02:41 - NUOTO, 50 metri dorso S3 maschili, batterie - VINCENZO BONI ed EMMANUELE MARIGLIANO (eventuale finale alle ore 10:42)

Stefano Raimondi si gode il bronzo conquistato nei 100 metri stile libero classe S10 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Ore 02:50 - NUOTO, 50 metri dorso S3 femminili, batterie - ARJOLA TRIMI (eventuale finale alle ore 10:49)

Ore 03:06 - NUOTO, 50 stile libero S13 femminili, batterie - CARLOTTA GILLI (eventuale finale alle ore 11:11)

Ore 03:14 - NUOTO, 100 rana SB4 maschili, batterie - FRANCESCO BOCCIARDO (eventuale finale alle ore 11:37)

Ore 03:24 - NUOTO, 100 rana SB4 femminili, batterie - MONICA BOGGIONI e GIULIA GHIRETTI (eventuale finale alle ore 11:45)

Ore 03:42 - JUDO, categoria -70 kg femminile, ottavi di finale - MATILDE LAURIA (eventuale finale: bronzo alle ore 09:58, oro alle 10:16)

Ore 04:42 - JUDO, categoria +70 kg femminile, quarti di finale - CAROLINA COSTA (eventuale finale: bronzo alle ore 11:24, oro alle 11:42)

Dalle ore 05:10 - TIRO CON L'ARCO, compound misto - ELEONORA SARTI, MARIA ANDREA VIRGILIO, MATTEO BONACINA, GIAMPAOLO CANCELLI (eventuale finale alle ore 12:36 o 12:56).

Ore 07:00 - SITTING VOLLEY, fase a gironi, Gruppo A - ITALIA-Canada

Ore 11:00 - EQUITAZIONE PARALIMPICA, Team test musicale - ITALIA (MORGANTI, SALVADE, SEMPERBONI, SILEONI)

Ore 14:41 - ATLETICA, 100 metri piani T63, batterie - ALESSANDRO OSSOLA

Ore 12:39 - NUOTO, 4x100 stile libero 34 punti maschile, finale - ITALIA

Zanardi, l'eroe che ha trasformato una disgrazia in opportunità: tutte le sue imprese

Paralimpiadi Paralimpiadi Tokyo 2020: dove vederle, calendario, gare e diretta tv 17/08/2021 A 09:18