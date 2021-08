Salgono a 27 le medaglie azzurre alle Paralimpiadi. L’Italia di Bebe Vio è argento nel fioretto a squadre, battuta dalla Cina. Tre ori nel nuoto: Arjola Trimi nei 50 dorso, Simone Barlaam nei 50 sl e la staffetta femminile nella 4x100 sl . Argento per Giulia Terzi nei 400 sl e per Giulia Ghiretti nei 100 rana, mentre Carlotta Gilli centra il bronzo nei 50 stile. Bronzo anche dal triathlon (Giovanni Achenza) e judo (Carolina Costa). L'Italia non vuole smettere di emozionare anche in altre discipline. Oltre al grande nuoto, gli Azzurri punteranno anche su tanti altri sport. Andiamo a scoprire insieme quali.