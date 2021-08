Dopo lo straordinario lunedì che ha regalato all'Italia ben 8 medaglie con soddisfazioni incredibili per i nostri colori e per i nostri atleti, le Paralimpiadi di Tokyo 2020 proseguono con il Day 7. La spedizione azzurra cercherà di arricchire ulteriormente il bottino di medaglie : tante le speranze di salire sul podio, dal ciclismo al nuoto, dal tiro con l'arco all'atletica e al tiro a segno. Andiamo a scoprire insieme quali sono gli azzurri in gara nella giornata di martedì 31 agosto. Le Paralimpiadi i Tokyo 2020 sono trasmesse in diretta tv su RAI 2 e RAI SPORT HD, ma come di consueto potete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale anche grazie alla nostra diretta testuale LIVE a partire dall'una.