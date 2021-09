Ultima giornata di gare a Tokyo, con l'Italia che è già sicura di chiudere nella Top-10 del medagliere di questa edizione. Di seguito il calendario completo degli italiani in gara sabato 5 settembre alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, il programma dettagliato, gli orari, le medaglie in palio. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

Per quest'ultima giornata di gare tutta l'attenzione sarà riposta su Jacopo Cappelli, impegnato nella carabina a terra 50 metri SH1-R6 mista, all'Asake Shooting Range di Tokyo. Cappelli sarà dunque l'ultimo atleta azzurro a competere in questa edizione giapponese, che ha regalato gioie su gioie alla spedizione azzurra. La gara inizierà alle ore 2:30 e si concludera nella notte italiana.

Tokyo 2020 Paralimpiadi 2021, i 113 azzurri in gara sport per sport 23/08/2021 A 12:38

CALENDARIO COMPLETO DEGLI ITALIANI NEL DAY-12 (ORARIO ITALIANO)

TIRO A SEGNO ore 2:30 Qualificazioni carabina a terra 50 metri SH1-R6 mista / open (Jacopo Cappelli)

TIRO A SEGNO ore 4:30 eventuale Finale carabina a terra 50 metri SH1-R6 mista / open

Ore 13:00 - CERIMONIA DI CHIUSURA

Bebe Vio: "Quando vinci ti accorgi di quanto è stato importante perdere"

Paralimpiadi Paralimpiadi Tokyo 2020: dove vederle, calendario, gare e diretta tv 17/08/2021 A 09:18