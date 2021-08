staffetta mista 4x50 stile libero centra infatti un grande argento, alle spalle di una Cina stratosferica e capace di riscrivere il record del mondo nella specialità. I nostri alfieri - Giulia Terzi (S7), Arjola Trimi (S3), Luigi Beggiato (S4) e Antonio Fantin (S6) - danno però battaglia e, nell'ultima vasca, rimontano fino alla seconda piazza sul podio, con un Fantin indomito. Grande prima frazione di Terzi, fidanzata del fresco Ultima gara in vasca del Day-2 e altra medaglia per i nostri colori. Lacentra infatti un, alle spalle di una Cina stratosferica e capace di riscrivere il record del mondo nella specialità. I nostri alfieri -(S7),(S3),(S4) e(S6) - danno però battaglia e, nell'ultima vasca, rimontano fino alla seconda piazza sul podio, con un Fantin indomito. Grande prima frazione di Terzi, fidanzata del fresco oro paralimpico, Stefano Raimondi , e ottime anche quelle di Trimi e Beggiato, quest'ultimo già fresco d'argento nei 100 stile S4

Beggiato ai microfoni RAI: "Per oggi giornata positiva, mi godo queste due medaglie e dopo penseremo alle prossime gare perché ho obiettivi precisi in testa". Raggiante invece Trimi: "Sono felicissima, ci abbiamo creduto tanto e stiamo raccogliendo i frutti. Per il futuro ci godremo gli obiettivi step-by-step". "Grande lavoro di squadra, sono felicissima. Ognuno di noi ha dato il massimo, siamo contenti per noi, per chi ci sta seguendo da casa e per tutta l'Italia", queste invece le dichiarazioni di Giulia Terzi. E infine un Fantin che pone l'attenzione sullo spirito di gruppo del nuoto azzurro: "Sicuramente un grande lavoro, tutti i compagni si mettono sempre al servizio del gruppo e questa è solo la punta dell'iceberg di quanto ci sta sotto. Speriamo di poter regalare tante altre soddisfazioni a chi ci segue".

