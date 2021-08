Aggiorna la pagina per vedere gli aggiornamenti LIVE

12.45 C’è il primo positivo all’interno del Villaggio Paralimpico

Al Villaggio Paralimpico di Tokyo arriva la notizia del primo positivo al Covid-19 tra gli atleti. A confermarlo è la portavoce dell'evento Masa Takaya, che però non ha specificato l'identità della persona, attualmente posta sotto isolamento e obbligato a stare per 14 giorni in quarantena. L'atleta in questione era tra i due positivi trovati all'interno del Villaggio nella giornata odierna, mentre ieri erano stati in tre coloro che avevano scoperto di esser stati contagiati. In totale, al Villaggio si sono registrate 36 positività, di cui 16 di atleti, dal 1° luglio al 21 agosto.

12.30 - La Nuova Zelanda non ci sarà

Non ci sarà la delegazione paralimpica neozelandese alla cerimonia di apertura in quel di Tokyo. Il motivo è presto detto: ci sono timori legati alla pandemia di Covid-19. Il tutto è moltiplicato dal fatto che, tanto in Nuova Zelanda quanto in Australia, l'attenzione al tema è maniacale (un unico caso è capace di provocare interi lockdown di giorni). La Nuova Zelanda, che partecipa con 29 atleti e una delegazione di 66 persone, non avrà dunque la sua bandiera nella parata delle nazioni.

12.15 - QUANDO SFILA L'ITALIA E CHI SONO I PORTABANDIERA AZZURRI

Non si sa ancora con certezza l'orario esatto in cui la delegazione italiana farà il suo ingresso allo stadio Olimpico. L’ipotesi più gettonata è che l'Italia sfili al 14esimo posto. Bebe Vio e Federico Morlacchi saranno i portabandiera dell'Italia alle Paralimpiadi 2021.

Assunta Legnante, Martina Caironi, Bebe Vio e Federico Morlacchi pronti per le Paralimpiadi di Tokyo Credit Foto Eurosport

12.15 - L'ITALIA AL VIA CON 115 ATLETI OBIETTIVO MIGLIORARE LE 39 MEDAGLIE DI RIO 2016

La delegazione italiana sarà composta da 115 atleti (63 donne e 52 uomini, a cui si aggiungono 1 timoniere nel canottaggio ed 1 guida nel triathlon, entrambe di sesso femminile), in gara in 15 discipline, ovvero atletica, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco e triathlon. I due portabandiera saranno Bebe Vio (scherma) , e Federico Morlacchi (nuoto).

12:00 - PARALIMPIADI TOKYO 2020: I NUMERI DI UNA RASSEGNA RECORD!

Sarà un'edizione da record, nonostante non ci sarà il pubblico sulle tribune. Da domani notte saranno 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open. In tutto saranno presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open, e saranno 22 le discipline protagoniste.

11:30 - 90 MINUTI AL VIA DELLE PARALIMPIADI DI TOKYO 2020!

Buongiorno a tutti e DIRETTA SCRITTA della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Ci attende un edizione incredibile e le cose iniziano con la cerimonia di apertura che scatterà alle 13:00.

LA SFILATA DELL'ITALIA NELLA CERIMONIA INAUGURALE

