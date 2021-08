Aggiorna la pagina per vedere gli aggiornamenti LIVE

14.40 - Il braciere olimpico

Si fa buio, spettacolo di colori e poi si accenderà il braciere olimpico: rimarrà acceso fino al al 5 settembre.

14.35 - Il Giappone chiude l'elenco

L’ultima delegazione è quella di casa: il Giappone!

14.30 - Continua la sfilata

Romania, Far-Oer, Lussemburgo, Brasile, Sudafrica, Ruanda, Francia e Stati Uniti hanno concluso la loro sfilata allo stadio di Tokyo.

14.20 - Alex Zanardi nel cuore di tutti gli azzurri

14.15 - Venezuela: entusiasmo contagioso

Appena prima della Bielorussia, grande festa con la sfilata del contingente venezuelano.

14.10 - Domani parte subito il grande nuoto

La Nazionale Italiana di nuoto, che ha dominato l'ultima edizione dei campionati mondiali, scenderà in vasca già nella giornata di domani. Grande attesa per Federico Morlacchi , Simone Barlaam, Stefano Raimondi, Antonio Fantin, Francesco Bocciardo, Efrem Morelli, Carlotta Gilli, Arianna Talamona e Arjola Trimi.

14.06 - La Nuova Zelanda non c'è

Come dicevamo anche sotto, non ci sono atleti della Nuova Zelanda (solo la portabandiera). Per motivi di sicurezza, la delegazione che ha deciso di non far partecipare i suoi atleti all’evento.

14.05 - Germania, Cina e tanta musica

Un mix di techno ed electro, con un dj in carrozzina alla consolle, ad accompagnare l’ingresso delle varie delegazioni. Ora passano Cina, Germania, Turchia e Repubblica Dominicana.

13.55 - Niente pubblico

Per gli stessi motivi che hanno "chiuso" l'Olimpiade di Tokyo, anche l'edizione Paralimpica sarà senza tifosi.

13.45 - Omara Durand leggenda olimpica

Omara Durand, portabandiera di Cuba, vanta quattro titoli paralimpici e otto titoli mondiali. Atleta gravemente ipovedente, milita nella categoria T12, dove è detentrice di diversi record mondiali: 11"40 nei 100 metri piani, 23"03 nei 200 e 51"77 nei 400. Sino al 2012 ha fatto parte della classe T13, dove ha stabilito il record mondiale nei 200 metri piani con una prestazione di 24"24.

13.40 - Giappone e Cina le più numerose

Saranno 260 gli atleti per il Giappone (record a Tokyo), mentre al secondo posto ci sarà la Cina che domina il medagliere da 4 edizioni.

13.35 - Ucraina, Gran Bretagna, Olanda e ROC

Sfilata per quattro delle Nazioni più forti ed importanti nel panorama paralimpico. L’Ucraina, ad esempio, ha sempre chiuso fra le prime sei del medagliere, mentre la Gran Bretagna è arrivata per otto volte al secondo posto.

13.30 - L'Italia vuole tante medaglie

La nostra Nazionale punta in alto nel medagliere e spera di fare ancora meglio rispetto all’eccellente prestazione offerta a Rio 2016, quando si concluse al nono posto con 10 ori e 39 allori complessivi (14 argenti, 15 bronzi). Nel nuoto possiamo fare affidamento su quella che è la migliore squadra del pianeta, mentre il ciclismo è l’altro sport di riferimento per la nostra Nazionale. Occhio anche all'Atletica Leggera e alla scherma.

13.25 - Bebe Vio e Federico Morlacchi in pista

Grandissima emozione per la sfilata degli azzurri con Bebe Vio e Federico Morlacchi a portare avanti la bandiera azzurra. Delegazione numerorissima con 63 donne e 52 uomini: record!

13.22 - Tra poco tocca all'Italia

13.20 - Iniziata la sfilata di Tokyo 2020

Si parte! Ecco il Team Rifugiati.

13.15 - Ben 22 discipline

Le 22 discipline in programma vedranno 2 new entry e 2 esclusioni (fuori Vela e Calcio a 7, dentro Badminton e Taekwondo) e andranno in scena in 17 locations diverse.

13.10 - Il Team Rifugiati sfilerà per primo

Come per l'Olimpiade, il Team Rifugiati sfilerà al primo posto. Al quinto posto la bandiera l'Afghanistan, che verrà sventolata in segno di solidarietà a tutti quegli atleti impossibilitati a partecipae dopo il ritorno al potere dei talebani, mentre al 14° posto ci sarà l'Italia.

13.05 - Tokyo fa doppietta

Tokyo è la prima città nella storia ad ospitare due edizioni delle Paralimpiadi. La prima edizione assoluta fu a Roma nel 1960.

13.00 - Iniziata la cerimonia

Sono le 20:00 a Tokyo ed appena iniziata la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi 2020. I giochi si svolgeranno dal 25 agosto al 5 settembre.

12.45 - C’è il primo positivo all’interno del Villaggio Paralimpico

Al Villaggio Paralimpico di Tokyo arriva la notizia del primo positivo al Covid-19 tra gli atleti. A confermarlo è la portavoce dell'evento Masa Takaya, che però non ha specificato l'identità della persona, attualmente posta sotto isolamento e obbligato a stare per 14 giorni in quarantena. L'atleta in questione era tra i due positivi trovati all'interno del Villaggio nella giornata odierna, mentre ieri erano stati in tre coloro che avevano scoperto di esser stati contagiati. In totale, al Villaggio si sono registrate 36 positività, di cui 16 di atleti, dal 1° luglio al 21 agosto.

12.15 - QUANDO SFILA L'ITALIA E CHI SONO I PORTABANDIERA AZZURRI

Non si sa ancora con certezza l'orario esatto in cui la delegazione italiana farà il suo ingresso allo stadio Olimpico. L’ipotesi più gettonata è che l'Italia sfili al 14esimo posto. Bebe Vio e Federico Morlacchi saranno i portabandiera dell'Italia alle Paralimpiadi 2021.

Assunta Legnante, Martina Caironi, Bebe Vio e Federico Morlacchi pronti per le Paralimpiadi di Tokyo Credit Foto Eurosport

12.15 - L'ITALIA AL VIA CON 115 ATLETI OBIETTIVO MIGLIORARE LE 39 MEDAGLIE DI RIO 2016

La delegazione italiana sarà composta da 115 atleti (63 donne e 52 uomini, a cui si aggiungono 1 timoniere nel canottaggio ed 1 guida nel triathlon, entrambe di sesso femminile), in gara in 15 discipline, ovvero atletica, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco e triathlon. I due portabandiera saranno Bebe Vio (scherma) , e Federico Morlacchi (nuoto).

12:00 - PARALIMPIADI TOKYO 2020: I NUMERI DI UNA RASSEGNA RECORD!

Sarà un'edizione da record, nonostante non ci sarà il pubblico sulle tribune. Da domani notte saranno 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open. In tutto saranno presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open, e saranno 22 le discipline protagoniste.

11:30 - 90 MINUTI AL VIA DELLE PARALIMPIADI DI TOKYO 2020!

Buongiorno a tutti e DIRETTA SCRITTA della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Ci attende un edizione incredibile e le cose iniziano con la cerimonia di apertura che scatterà alle 13:00.

LA SFILATA DELL'ITALIA NELLA CERIMONIA INAUGURALE

