Spettacolo all'Aomi Urban Sports Park di Tokyo. Nel calcio a 5-un lato (per non vedenti), Maximiliano Espinillo s'inventa un gol "alla Messi" nel corso della gara tra la sua Argentina e il Marocco. Partito da dietro il centrocampo, il numero 15 dell'Albiceleste salta come birilli due avversari e poi incrocia col destro sul palo più lontano difeso da Bara, portiere marocchino. Un gol tanto meraviglioso quanto fondamentale: la rete siglata da Espinillo consente infatti all'Argentina di vincere 2-1 e volare provvisoriamente in testa al Gruppo B di questi Giochi Paralimpici Tokyo 2020

Il torneo di calcio a 5 terminerà sabato 4 settembre, con le finali per l'oro e per il bronzo. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi: nell'A sono raggruppate Brasile, Cina, Francia e Giappone, mentre al B prendono parte Argentina, Marocco, Spagna e Thailandia. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si sfideranno nelle semifinali, in programma giovedì 2 settembre.

