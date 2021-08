Arjola Trimi è più forte di tutto, anche delle difficoltà che l'avevano frenata un po' nei precedenti giorni - con la lussazione a una spalla - e centra l'oro paralimpico nei 50 metri dorso S3 femminili. Per l'Italia è il 2° oro nel Day-5, dopo quello che vasca di impressionante superiorità e chiusa in 51.34. Che meraviglioso spettacolo!, anche delle difficoltà che l'avevano frenata un po' nei precedenti giorni - con la lussazione a una spalla - e centra. Per l'Italia è il 2° oro nel Day-5, dopo quello che Simone Barlaam si è messo al collo nei 50 stile libero S9 maschili , confermandosi re della specialità: l'affermazione paralimpica era l'unica mancante, dopo quelle mondiali ed europee. Per Trimi invece un alloro paralimpico da gustare e coccolare, voluto e strappato con i denti ad avversarie agguerritissime ma regolato con unae chiusa in

"Sono una tigre! Davvero contenta, non mi aspettavo assolutamente un tempo così basso e sono davvero felice. Altro giorno, altra gara e altre sensazioni, va benissimo così - ieri aveva scelto di riposa per rimediare ai problemi avuti - Non amo darmi nessun aggettivo, ma l'acqua mi aiuta a fare qualcosa di magico. Per me è libertà assoluta, di esprimermi, di movimento e di dare il massimo in ogni momento, anche quelli più difficili. In questi ultimi, la mia famiglia c'è sempre stata. Senza di loro non sarei la donna che sono oggi. Anche mio marito però è fondamentale. Paralimpiade particolare, senza pubblico, ma con lui sto condividendo gli allenamenti ed è incredibile. Questo oro per me significa tantissimo. Ho dovuto fare della resilienza il mio punto di partenza per ogni situazione e sono riuscita a fare davvero qualcosa di importante". Questo il commento di una meravigliosa Arjola ai microfoni Rai.

Tokyo 2020 Giulia Terzi è d'argento nei 400 stile libero S7 UN' ORA FA

Zanardi, l'eroe che ha trasformato una disgrazia in opportunità: tutte le sue imprese

Tokyo 2020 Italia in semifinale nel fioretto femminile paralimpico 2 ORE FA