Dopo i continui rinvii e ritardi delle finali a squadre, arriva finalmente la medaglia per. Si tratta di un, ma non c'è alcun rimpianto per il terzetto formato da: è la nona medaglia di giornata, un Day-5 davvero memorabile per i colori azzurri. Nella finale dell'arma nobile non riesce la solita rimonta a Bebe Vio, autrice di assalti spettacolari, con la consueta carica agonistica che la contraddistingue. Nell'ultima frazione, contro Haiyan Gu, la campionessa paralimpica in carica rimonta fino al, ma poi incassa una serie di botte dall'avversaria che valgono l'oro per la Nazionale cinese. Finisce 45-41, una vittoria meritata per la Cina ma anche una grande, grandissima, prova per il nostro terzetto, capace di farci emozionare come non mai, tenendoci incollati al teleschermo.