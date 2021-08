Non si ferma loazzurro ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Dopo l'oro nell'individuale (categoria B) centrato ieri danella gara a squadre. Trascinato ovviamente dalla stessa Vio, il team azzurro vede in gara anchee vuole quantomeno bissare il bronzo ottenuto a Rio de Janeiro 2016. Non c'è gloria invece per la squadra maschile, formata da Matteo Betti, Marco Cima ed Emanuele Lambertini, out dai giochi per le medaglie dopo il k.o. contro la Gran Bretagna. Italia femminile che invece vinto tutte le proprie gare, con Vio in grande spolvero. Ilproietta le azzurre in semifinale col miglior posizionamento nel tabellone, situazione che dovrebbe garantire l'avversaria più abbordabile tra le due qualificate nell'altro gruppo.