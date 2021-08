bellissimo bronzo la giornata di nuoto ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. A conquistarlo è Monica Boggioni, chiudendo al 3° posto la finale dei 200 stile libero S5 in 2:55.70, alle spalle solamente di Li Zhang (Cina) e T. Kearney (Gran Bretagna). La nuotatrice britannica ha dominato fino a 30 metri dall'arrivo, crollando però improvvisamente e subendo la veemente rimonta di Zhang e dovendo accontentarsi "solo" dell'argento. Per l'Italia è la quinta medaglia in vasca ottenuta in questa prima giornata dei Giochi, dopo gli ori di Si chiude con unla giornata di nuoto ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. A conquistarlo è, chiudendo al 3° posto la finale dei 200 stile libero S5 in, alle spalle solamente di Li Zhang (Cina) e T. Kearney (Gran Bretagna). La nuotatrice britannica ha dominato fino a 30 metri dall'arrivo, crollando però improvvisamente e subendo la veemente rimonta di Zhang e dovendo accontentarsi "solo" dell'argento. Per l'Italia è laottenuta in questa prima giornata dei Giochi, dopo gli ori di Francesco Bocciardo (200 stile S5) Carlotta Gilli (100 delfino S13) , l'argento di Berra (stessa disciplina di Gilli) e il bronzo di Bettella (100 dorso S1) . Per Boggioni un bronzo nella gara in cui era forse meno preparata, utile a togliere il freno a mano in vista dei prossimi impegni che la vedranno sicuramente ancora protagonista.

"Essere qua era già un enorme traguardo, solo poter vivere queste emozioni. Aver poi vinto una medaglia alla prima gara è un'emozione incredibile. In questo bronzo c'è tutto un anno di Paralimpiadi rimandate, di allenamenti, di sforzi condivisi con chi ha sempre creduto in me e nel mio percorso. Una medaglia pesante, perché davvero ci sono dentro tutti, anche coloro che non possono essere presenti ma rimangono sempre nel cuore. Questa è una giornata che deve darci carica e servire per rompere il ghiaccio. Dobbiamo essere uniti dalle emozioni e fare squadra tra noi. Riflessioni e pensieri li rimando al termine dei Giochi, perché questa è solo la prima delle mie cinque gare individuali". Queste le parole di Monica, rilasciate ai microfoni RAI.

