Monica Contrafatto sta prestando servizio come volontaria in Afghanistan e, da quel momento, il suo legame col Paese diventerà indissolubile. Le schegge le colpiscono la gamba destra, l'addome e la mano sinistra. "A parte la gamba, lì ci ho lasciato anche il cuore, di quel posto mi sono innamorata. Della gente, dei bambini, se potessi ne adotterei anche uno", queste le sue parole rilasciate qualche giorno fa all'Ansa. Dopo il trauma dell'incidente, l'atleta azzurra non si è mai chiusa nel rimpianto e, anzi, ha imparato "che la parte estetica è solo l’impalcatura di una casa, ma se non c’è cuore e cervello è vuota dentro". Prima donna soldato dell'Esercito a essere decorata con la medaglia d'oro al valore, a dovrà vedersela con altre due azzurre: Martina Caironi e Ambra Sabatini. Il sogno di un tris di tricolori nella gara regina dell'Atletica è più vivo che mai, così come le motivazioni che spingeranno Contrafatto a disputare una grande Paralimpiade. 24 marzo 2012. La base Forward Operative Ice, nel distretto del Gulistan, dove sono di stanza i bersaglieri del 1° reggimento della Brigata Garibaldi, è presa d'assalto da colpi di mortaio.sta prestando servizio comee, da quel momento, il suo legame col Paese diventerà indissolubile. Le schegge le colpiscono la gamba destra, l'addome e la mano sinistra. ", queste le sue parole rilasciate qualche giorno fa all'Ansa. Dopo il trauma dell'incidente, l'atleta azzurra non si è mai chiusa nel rimpianto e, anzi, ha imparato "". Prima donna soldato dell'Esercito a essere decorata con la medaglia d'oro al valore, a Tokyo 2020 punterà al bersaglio grosso ma: Martina Caironi e Ambra Sabatini. Il sogno di un tris di tricolori nella gara regina dell'Atletica è più vivo che mai, così come le motivazioni che spingeranno Contrafatto a disputare una grande Paralimpiade.

A queste Paralimpiadi è come se gareggiassi anche per l’Afghanistan e spero di dedicare una medaglia anche a loro

Tokyo 2020 Bocciardo fa il bis! Oro anche nei 100 stile S5 22 MINUTI FA

"Quando preparavamo gli aiuti per la popolazione - ha riferito sempre all'Ansa l'atleta azzurra - sanitari e umanitari o quando davamo acqua e cibo ai bambini, era come se gli regalassimo una Playstation. Ricordo ancora i loro sguardi di gratitudine. Ho vissuto la popolazione che tutto è tranne che cattivissima come dicono, perché un sacco di volte ci hanno aiutati a non saltare su un ordigno. Ora vedere questa situazione mi fa soffrire più di una persona che non ha vissuto quella realtà". L'esperienza in Afghanistan la segna profondamente, ma le dà inconsapevolmente anche l'occasione per scoprire lo sport paralimpico. Durante un ricovero in ospedale, nell'estate del 2012, Monica conosce infatti le Paralimpiadi e vede in tv la meravigliosa prova di Martina Caironi, oro e record del mondo (15''87) nei 100 metri piani T42. Scocca lì la scintilla e ci vuole davvero pochissimo tempo affinché Contrafatto diventi un'atleta di punta dell'atletica nostrana. In soli quattro anni riesce a esprimersi ai massimi livelli, non solo europei, oltre a emulare alla perfezione Caironi: "Ritrovarmela vicina sul podio è stato davvero un momento bellissimo. Vedere che aveva aggiunto il suo sogno, è stato un po’ come se anche io coronassi il mio. Un’emozione intensa". Il bronzo a Rio 2016 è il coronamento di una grande carriera, ma ora la velocista vuole riscrivere altre pagine di storia. Sabato 4 settembre andrà in onda la finale dei 100 metri e Monica punterà a salire sul podio. In quale gradino? Poco importa, dal momento che il sogno è il tris con la stessa Caironi e con Sabatini, diciannovenne che da qualche mese è primatista del mondo nella specialità. "Prima ero più inconsapevole, ora mi sono allenata per la gara, sono diventata quasi un’atleta modello. Il mio sogno è l’oro, ma visto che siamo tre italiane il mio secondo sogno sarebbe fare un tris sul podio". Dedicare una medaglia all'Afghanistan sarebbe un gesto di per sé speciale. Dedicargli una tripletta, però, lo sarebbe ancor di più.

Bebe Vio: "Quando vinci ti accorgi di quanto è stato importante perdere"

Tokyo 2020 Tennistavolo: in casa Italia vince solo Giada Rossi 4 ORE FA