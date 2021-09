La sessione mattutina dell'ottava giornata del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo ha visto in acqua uno strepitoso Antonio Fantin. L'azzurro si candida alla medaglia d'oro nei 100 stile libero S6, dopo aver dominato la sua batteria ed essersi qualificato in finale con il miglior tempo (1'04;16), distanziando di oltre un secondo il primo degli avversari.

Ottime indicazioni sono arrivate anche da Xenia Francesca Palazzo, che ha staccato il biglietto per la finale nei 50 stile libero S8, dove punterà al podio, essendo entrata in finale con il terzo crono.

Sono molti gli azzurri che hanno centrato l'accesso alla finale: Stefano Raimondi ci è riuscito nei 400 stile libero S10, mentre Federico Bassani e Martina Rabolini nei 100 rana SB11.

Niente da fare per Carlotta Gilli nei 100 rana SB13, ma questa era la gara meno nelle corde per l'azzurra, che non è riuscita ad agguantare la finale. C'è un po' di amarezza nei 200 misti SM9, visto che Simone Ciulli è stato eliminato e soprattutto è arrivata la squalifica di Federico Morlacchi.

