Si è aperta la quinta giornata per il nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. Una sessione mattutina dedicata alle batterie e che ha visto l'Italia schierare alcuni dei suoi assi. Davvero eccezionali le prestazioni di Simone Barlaam ed Arjola Trimi, che si sono qualificati per la finale con il miglior tempo. Nei 50 stile libero maschili S9 Barlaam ha chiuso con il crono di 25'13, mentre nei 50 dorso femminili S3 Trimi ha vinto la sua batteria con 54'79. Entrambi andranno a caccia della medaglia d'oro.

Tante le finali raggiunte dagli azzurri come quella di Carlotta Gilli nei 50 stile libero S13, con l'azzurra che si presenta all'ultimo atto con il terzo tempo complessivo (27'33), con la brasiliana Gomes (26'82) favorita per la medaglia d'oro. Punta assolutamente al podio anche Federico Bicelli, che nei 400 stile libero SS7 ha stabilito il secondo crono (4'45'53) dietro all'israeliano Mark Malyar (4'41'82).

Finale conquistata anche da Vincenzo Boni nei 50 dorso S3, mentre è stato eliminato Emmanuele Marigliano. Anche nei 100 rana SB4 accedono all'ultimo atto Francesco Bocciardo al maschile, mentre al femminile c'è una doppietta con Giulia Ghiretti e Monica Boggioni.

Niente da fare nei 100 rana SB14 per Misha Palazzo e Giorgia Marchi, entrambi eliminati in batteria, proprio come Simone Ciulli nei 50 stile libero S9.

