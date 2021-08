Efrem Morelli ha dominato le batterie dei 50 metri rana (categoria SB3) alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e si è qualificato alla finale con il miglior tempo: alle ore 11.38 andrà a caccia di una medaglia, puntando a quella dal metallo più pregiato visto lo strapotere dimostrato in acqua. Il nuotatore è stato impeccabile nella vasca della capitale giapponese e ha sciorinato una pregevole tecnica, unico in grado di scendere sotto il muro dei 50 secondi: perentorio 49.35 per il primatista mondiale (47.49 siglato il 15 settembre 2019).

Il 41enne nativo di Crema, Campione del Mondo in carica in questa specialità e due volte Campione d'Europa, spera di migliorare la medaglia di bronzo conquistata a Rio 2016. Il lombardo ha rifilato distacchi abissali al russo Maksim Emelianov (51.33) e al giapponese Takayuki Suzuki (51.75), ma nella prima batteria si erano messi in luce lo spagnolo Miguel Luque (50.06) e il russo Roman Zhdanov (50.44).

Efrem Morelli ha dichiarato ai microfoni della Rai: "Ho voluto spingere già dalla mattina per entrare velocemente nel ritmo in gara. Non credo che gli altri abbiano spinto tantissimo, in finale ce la giocheremo in quattro-cinque atleti e sarà una gara di nervi. Sono convinto che potrò fare bene, è la mia gara. Per me è una soddisfazione essere il capitano di questa squadra"

