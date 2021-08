I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 hanno appena visto concludersi la sessione mattutina della seconda giornata di gare del nuoto ed arrivano ancora ottime notizie per l'Italia: nelle finali del pomeriggio nipponico, che scatteranno quando nel Bel Paese saranno le 10.00, saranno in gara sei azzurri oltre alla staffetta mista.

Nella staffetta 4X50 metri stile libero 20 punti mista l'Italia di Arjola Trimi (S3), Arianna Talamona (S6), Francesco Bocciardo (S5) ed Antonio Fantin (S6) fa segnare il miglior tempo assoluto in 2:25.48, andando a precedere l'Ucraina di 2.50 e la Spagna di 3.76.

Nei 100 metri stile libero S4 maschile Luigi Beggiato fa segnare nettamente il miglior crono in qualifica in 1:22.93, mentre viene eliminato Vincenzo Boni (S3), penalizzato dall'accorpamento con la categoria S4, che fa segnare il 12° tempo in 1:39.56.

Nei 100 metri dorso S13 femminile Carlotta Gilli fa segnare il terzo tempo in 1:08.00, a 2.95 dal record del mondo della statunitense Gia Pergolini in 1:05.05, mentre nei 400 metri stile libero S11 femminile Martina Rabbolini stacca l'ottavo ed ultimo tempo utile in 5:47.78 a 49.38 dal record del mondo della statunitense Anastasia Pagonis in 4:58.40.

Nelle batterie dei 100 metri stile libero S5 maschile Francesco Bocciardo passa il turno con il quarto crono assoluto in 1:13.96, a 1.30 dal miglior tempo del cinese Yuan Weiyi, mentre nelle batterie dei 100 metri stile libero S5 femminile Monica Boggioni va in finale col quarto tempo complessivo in 1:22.62, a 3.02 dalla britannica Tully Kearney.

Esce di scena nei 100 metri rana SB8 maschile Federico Morlacchi, che ottiene il nono tempo assoluto in 1:13.24, a 4.78 dal miglior crono del rappresentante del Comitato Paralimpico Russo Andrei Kalina in 1:08.46, e ad 1.08 dall'ottavo posto, l'ultimo utile per l'ingresso in finale, dell'australiano Timothy Disken, in 1:12.16.

Oltre agli azzurri qualificati dalle batterie, è già in finale anche Stefano Raimondi nei 100 metri rana SB9 maschile, dato che sono soltanto otto gli iscritti e dunque non vi è stato bisogno di turni preliminari per determinare gli aventi diritto alla partecipazione all'atto finale.

