argento di Giulia Ghiretti è da cineteca, con una rimonta pazzesca che la porta dal 5° posto al podio negli ultimi 15 dei 100 metri rana SB4 femminili. In una finale con la presenza di due nuotatrici italiane - c'è anche Monica Boggioni, settima al traguardo - l'Italia trova un'altra, splendida, medaglia. Ghiretti chiude la gara col crono di 1:50.36, alle spalle solamente della fortissima ungherese Fanni Illés, oro in 1:44.41. Bronzo invece per la cinese Yao (1:50.77). Quinta medaglia nel Day-5 dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 per il nuoto azzurro. Secondo argento per una giornata di gare che vede anche gli ori di Simone Barlaam e di Arjola Trimi

Ai microfoni della Rai Giulia è incredula e in lacrime: "Avevo paura, perché stamattina mi sono spaventata a vedere le mie avversarie. Ho fatto la virata ai primi 50 e ci ho provato. Ho toccato e ho controllato il blocco per vedere se ci fosse la luce accesa. Oggi è la giornata delle medaglie - con intervista interrotta per la cerimonia di premazione dei 50 stile libero S9, con l'oro di Simone Barlaam - ma le emozioni sono tantissime. L'ungherese arrivata prima mi ha urlato "Giulia ce l'abbiamo fatta!", , perché stamattina mi aveva detto "Oh my God, quanto sono forti le cinesi". Ho fatto il mio personale e sono felicissima". Per Monica Boggioni un po' di delusione: "Ci ho provato ma mi sono sentita stanca negli ultimi 50 metri", con Giulia che le dice che una spalla serve sempre in un divertente siparietto davanti ad Arianna Secondini, inviata Rai.

