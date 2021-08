Mattinata di finali per l’atletica alle Paralimpiadi di Tokyo. La prima in programma è stata quella del salto in lungo femminile T12, che ha visto la vittoria dell’ucraina Oksana Zubkovska con 5.54 metri davanti alla spagnola Sara Martinez (5.38) e all’algerina Lynda Hamri (5.33). Doppietta cinese nel lancio del disco femminile F64, con Yao Juan che ha realizzato il nuovo record del mondo (44.73 metri). Alle sue spalle ha chiuso la connazionale Yang Yue (40.48), mentre il bronzo lo ha conquistato l’australiana Sarah Edmiston (37.85).

La Cina ha festeggiato anche l’oro nei 200 metri femminili T36, con il successo di Shi Yiting, anche lei con il nuovo record del mondo (28”21) davanti alla neozelandese Danielle Aitchison (29”88) e all’argentina Andrea Yanina Martinez (30”96). Nei 100 metri femminili T34 doppietta, invece, per la Gran Bretagna, con l’oro di Hanna Cockroft (16”39, nuovo record del mondo), l’argento di Kare Adenagan (17”03) ed il bronzo di Robyn Lambird (18”68).

Le altre due finali di questa mattinata riguardavano il lancio del peso maschile. Nella categoria F53 il titolo è andato all’azero Elvin Astanov con 8.77 metri davanti all’iraniano Mokhtari (8.48) e al ceco Kisy (8.25); mentre negli F40 vittoria per il russo Denis Gnezdilov (11.16, nuovo record del mondo) per un centimetro sull’iracheno Tnaiash (11.15) e terzo il portoghese Monteiro (10.76).

