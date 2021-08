I Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 vedono arrivare la prima medaglia per l’Italia: a conquistarla è Francesco Bettella nei 100 metri dorso S1 maschile del nuoto. L’azzurro, che fu argento a Rio 2016 in questa specialità, oggi si mette al collo la medaglia di bronzo in 2:32.08. A vincere l’oro è l’israeliano Iyad Shalabi, primo in 2:28.04, che fa gara di testa fin da subito e negli ultimi metri resiste al rientro dell’ucraino Anton Kol, secondo in 2:28.29, a 0.25 dal vincitore odierno. Bronzo, come detto, all’azzurro Francesco Bettella, terzo in 2:32.08, a 4.04 dall’israeliano.

I primi tre hanno fatto una gara a parte: il greco Dimitrios Karypidis è quarto in 2:58.07, a 30.03 dalla vetta, poi il brasiliano Jose Ronaldo da Silva, quinto in 3:03.18, a 35.14, a seguire il colombiano Luis Eduardo Rojas Osorno, sesto in 3:39.25, a 1:11.21, infine il bielorusso Aliaksei Talai, settimo ed ultimo in 4:01.23, a 1:33.19.

"Quando ho iniziato non conoscevo nemmeno il movimento. Spero che questo successo, queste realtà, siano occasioni per tanti di avvicinarsi allo sport paralimpico, che è in netta crescita. Noi siamo ambasciatori di questo bellissimo movimento. Fare fatica per un obiettivo è fondamentale, così come avere sogni nella vita e nello sport. Il mio nuovo sogno è centrare un altro tipo di medaglia nei 50. Sarà la mia ultima paralimpiade, perché a Parigi le mie gare sono state cancellate e ho comunque una certa età. Penso alla prossima gara, poi si vedrà. Mi piacerebbe restare nel movimento, magari con altri ruoli". Così il nuotatore azzurro ai microfoni RAI.

La classe S1 rientra nella tipologia di classificazione funzionale rivolta alla disabilità motoria (lesioni midollari, a Imputazioni, paralisi cerebrale). I nuotatori di questa classe sportiva hanno una significativa perdita di forza muscolare o di controllo nelle loro gambe, braccia e mani. Alcuni atleti hanno anche un controllo limitato del tronco.

ORDINE D’ARRIVO 100 DORSO S1 MASCHILE

1 4 ISR SHALABI Iyad Sport Class: S1 1.06 2:28.04

2 5 UKR KOL Anton Sport Class: S1 0.55 2:28.29 0.25

3 3 ITA BETTELLA Francesco Sport Class: S1 0.43 2:32.08 4.04

4 6 GRE KARYPIDIS Dimitrios Sport Class: S1 0.65 2:58.07 30.03

5 2 BRA da SILVA Jose Ronaldo Sport Class: S1 0.52 3:03.18 35.14

6 7 COL ROJAS OSORNO Luis Eduardo Sport Class: S1 1.11 3:39.25 1:11.21

7 1 BLR TALAI Aliaksei Sport Class: S1 0.53 4:01.23 1:33.19

