SIMONE BARLAAM, ARGENTO NEI 100 FARFALLA CLASSE S9

Apre Simone Barlaam, splendido 2° nei 100 farfalla S9, dietro allo spaziale William Martin - oro e record del mondo in 57.19 - e davanti al russo . L'italiano nuota un primo 50 fenomenale, rimanendo a stretto contatto con l'australiano. Il duello tra corsia 5 e 4 si protrae anche nella seconda vasca, ma Martin ne ha di più nel finale e scappa via verso il metallo più pregiato. Rimane però la miglior prova di Barlaam a questi Giochi, al netto di tutte le altre medaglie. Martin è un po' "avvantaggiato" in termini di classe - inizialmente era S10, poi rischedulato - e la differenza si nota eccome.

"Sono contento della mia gara, oggi ero veramente tranquillo e volevo fare il mio. 2° personale di sempre per me, sono molto soddisfatto. Ho provato a prendere Martin, ma dopo 60 metri è diventato imprendibile. Sempre un'incognita sfidare un atleta così: non devo essere io a giudicare, ma molte cose non tornano...Comunque festeggio perché è arrivato un bellissimo argento. Domani staffetta, ultima mia fatica di questa Paralimpiade. Non so che frazione farò, ma ci sarò". Così Barlaam ai microfoni di RaiSport.

STEFANO RAIMONDI, ARGENTO NEI 100 DORSO CLASSE S10

Altra medaglia anche per Raimondi, indomito nei 100 dorso S10 e 2° dietro solamente a Maksym Krypak (Ucraino), il quale deve fare il record del mondo (57.19) per battere l'azzurro. Stefano chiude in 59.36, confermandosi poliedrico e fortissimo, ma anche capace di lottare alla pari con un autentico fenomeno della specialità. Adesso sono cinque le sue medaglie in questa Paralimpiade: 1 oro, 3 argenti e 1 bronzo. Peccato invece per Riccardo Menciotti, 4° al fotofinish: "Una gara partita male, in questi giorni non ero a mio in acqua e ho cambiato qualcosa rispetto alla mia routine per trovare un minimo di equilibrio. Non ce l'ho fatta, il tempo è 1'' sopra il mio personale e ce l'avevo il bronzo. Purtroppo lo sport è anche questo, nel suo bello e nel suo brutto".

Per Raimondi tanta fatica, ma anche gioia: "Avrei voluto stare con Maksym di più, ma già dalla partenza è scappato e ho capito che sarebbe stata molto dura. Ho controllato e cercato di fare la minor fatica possibile, ma l'ultimo 25 è stato durissimo. Le gare sono veramente tante, è la prima volta che gareggio per 10 giorni consecutivi e mantenere costante la forma è difficile, anche se mi sto difendendo bene per essere la prima volta. Sono molto contento e mi dispiace tanto per Riccardo. Lo vedevo nell'ultimo 25, ma non ho visto il francese dall'altra parte della vasca. So i sacrifici che ha fatto per arrivare qui, mi dispiace". Questi i commenti dei due nuotatori ai microfoni di RaiSport.

