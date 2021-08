L'Italia incomincia col botto la sua avventura alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale di sitting volley femminile, al debutto assoluto nella rassegna a cinque cerchi, ha travolto il Giappone con uno schiacciante 3-0 (25-23; 25-11; 25-10) in 73 minuti di gioco: dopo un primo set particolarmente sofferto e condizionato anche dall'emozione del debutto, le azzurre hanno surclassato le ostiche padrone di casa dominando i due successivi parziali con punteggi estremamente schiaccianti a dimostrazione di una partita a senso unico.

A giganteggiare sono state Francesca Bosio (15 punti, 6 muri), Sara Cirelli (13 punti, 4 muri) e Giulia Bellandi (12 punti, 3 aces). Da segnalare anche i 3 aces di Eva Ceccatelli e i 5 punti di Roberta Pedrelli. Flavia Barigelli è subentrata nel terzo set e ha messo a segno 6 punti, 2 marcature per la titolare Raffaela Battaglia, Silvia Biasi il libero. L'Italia si è così portata al comando del gruppo A che comprende anche Brasile e Canada (si incroceranno tra loro alle ore 11.30): il sogno di qualificarsi alle semifinali e giocare per una medaglia ora non è più così impossibile. Le azzurre torneranno in campo domenica 29 agosto (ore 07.00) per affrontare il Canada.

