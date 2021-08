Stefano Raimondi, fresco di medaglia d'oro nei 100 metri rana classe S9 con una prova mostruosa e dominante. Il nuotatore azzurro regola il terzetto russo - ricordiamo che la Russia è presente come RPC, per le note vicende che già alle Olimpiadi l'avevano classificata sotto la dicitura ROC - e si prende una medaglia pesantissima, riscattando la delusione per il 4° posto di ieri. Secondo oro di giornata per l'Italia, dopo quello conquistato da Sontuoso, meraviglioso, incredibile! Si sprecano gli aggettivi da dedicare a, fresco dicon una prova mostruosa e dominante. Il nuotatore azzurro regola il terzetto russo - ricordiamo che la, per le note vicende che già alle Olimpiadi l'avevano classificata sotto la dicitura ROC - e si prende una medaglia pesantissima, riscattando la delusione per il 4° posto di ieri.per l'Italia, dopo quello conquistato da Francesco Bocciardo nei 100 stile libero S5 , che aveva aperto questo Day-2 nella vasca dell'Acquatic Centre di Tokyo.

"Dovevo riscattarmi dal 4° posto di ieri, che mi è veramente rimasto sullo stomaco. Ci ho ripensato tutta notte e senza batteria questa era l'unica occasione odierna di sfogarmi. Sono contento ma devo ancora rendermene conto. Se ci penso mi viene la pelle d'oca, ma aspetto di salire sul podio per godermela appieno". Dopo la cerimonia Stefano scoppia in lacrime in zona mista: "Adesso ci credo sì!". L'emozione però tradisce visibilmente il nuotatore azzurro, che non riesce nemmeno a parlare dalla felicità. Stemperato il momento, l'azzurro si confida ai microfoni RAI: "Dietro questa medaglia ci sono anni di sacrifici, da parte mia e della mia famiglia, senza trascurare il mio vecchio allenatore Giancarlo, il quale ha sempre buoni consigli da darmi. Non voglio tralasciare nemmeno Giulia Terzi, la mia fidanzata. Oggi sarò sugli spalti a fare il tifo per lei, impegnata nelle sue batterie. Spero che anche lei riesca a togliersi queste soddisfazioni e provare le emozioni che sto provando io. Sono consapevole che ci riuscirà e torneremo a casa felici, dopo aver condiviso tutti questi momenti".

Tokyo 2020 Altra medaglia per Gilli, argento nei 100 dorso S13 UN' ORA FA

Bebe Vio: "Quando vinci ti accorgi di quanto è stato importante perdere"

Tokyo 2020 Beggiato è d'argento nei 100 stile S4: 8ª medaglia azzurra 3 ORE FA