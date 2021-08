Assunta Legnante è nella storia dello sport paralimpico! Argento strepitoso nel lancio del disco F11 femminile, la seconda medaglia tricolore nei lanci per atleti non vedenti dopo il 40.25, nuovo record europeo, all'ultimo tentativo, quello provato con traslocazione del corpo anziché da ferma. La cinese Liangmin Zhang è medaglia d'oro col nuovo primato mondiale (40.83), dopo una finale bellissima e molto tirata. Assunta si conferma nell'olimpo delle discipline del lancio ed è arrivata a Tokyo in condizioni ottimali nonostante un anno travigliato e qualche infortunio di troppo. Adesso però si sogna per la finale del getto del peso, dove l'italiana non dovrebbe avere rivali per centrare un altro oro paralimpico. è nella storia dello sport paralimpico!nel lancio del disco F11 femminile, la seconda medaglia tricolore nei lanci per atleti non vedenti dopo il bronzo di Oney Tapia di ieri. Legnante fa, nuovo, all'ultimo tentativo, quello provato con traslocazione del corpo anziché da ferma. La cinese Liangmin Zhang è medaglia d'oro col nuovo primato mondiale (40.83), dopo una finale bellissima e molto tirata. Assunta si confermaed è arrivata a Tokyo in condizioni ottimali nonostante un anno travigliato e qualche infortunio di troppo. Adesso però si sogna per la finale del getto del peso, dove l'italiana non dovrebbe avere rivali per centrare un altro oro paralimpico.

"Stavo bene e ho fatto la mia gara, purtroppo però ci può essere sempre chi fa meglio di te. Il disco è un nuovo amore. Sono un po' di anni che stiamo lavorando bene col mio allenatore, Roberto Minnetti. All'ultimo tentativo ho provato il giro, non me l'ero mai sentita quest'anno dopo l'intervento al tendine d'Achille. Indubbiamente la distanza può aumentare se riprendo la sicurezza nel giro e potrò andare abbondantemente oltre il 40.83 di Zhang, attuale record del mondo. In questi due anni, un po' per la pandemia e un po' per il fatto che loro sanno tenersi nascoste, non avevamo alcuna informazione, né misura sulle cinesi. Per battermi è però servito il record del mondo: va bene così e accetto la sconfitta. 40.25, quando si viaggia sopra i 40 metri comincia comunque a essere una sfida alla pari con la cinese. Ringrazio degli amici interisti, perché io sono interista sfegatata, che sono in Live su YouTube dalle 22:30 italiane di ieri". Queste le dichiarazioni di una splendida Assunta ai microfoni di Rai2.

Tokyo 2020 Grande Italia nel Paraciclismo: 3 argenti nel Day-7 12 MINUTI FA

Zanardi, l'eroe che ha trasformato una disgrazia in opportunità: tutte le sue imprese

Tokyo 2020 Paralimpiadi LIVE! Day-7: argenti per Legnante, Mazzone e Porcellato 4 ORE FA