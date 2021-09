Tra i 22 sport protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 c'è anche il tennistavolo: nella primissima mattina italiana è stato svelato il colore della prima (ed unica) medaglia per la spedizione azzurra. A conquistarla sono state Michela Brunelli e Giada Rossi, di bronzo nel torneo a squadre di classe 1-3 femminile.

Le azzurre infatti sono state battute nelle semifinali e quindi devono accontentarsi di mettersi al collo il bronzo (non c'è la finale per il terzo posto): l'Italia, testa di serie numero 4, è stata battuta in rimonta dalla Cina, numero 1 del tabellone, per 1-2.

Dopo aver vinto il doppio, le due azzurre hanno infatti perso i singolari. Nel doppio che ha aperto il confronto Michela Brunelli (classe 3) e Giada Rossi (classe 2) hanno vinto contro Li Qian (classe 3) e Xue Juan (classe 3) per 3-1 (2-11, 11-3, 11-7, 11-8).

Nel primo singolare Michela Brunelli (classe 3) ha perso contro Li Qian (classe 3) per 0-3 (11-13, 3-11, 10-12). La sfida decisiva ha visto Giada Rossi (classe 2) cedere ad un'avversaria di classe superiore, Xue Juan (classe 3), in un match che si è chiuso sullo 0-3 (1-11, 8-11, 7-11).

