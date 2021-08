La quinta giornata delle Paralimpiadi di Tokyo si apre per l'Italia con il bronzo conquistato da Giovanni Achenza nel triathlon nella categoria PTWC. Si tratta della terza medaglia azzurra nel triathlon in questa rassegna paralimpica, dopo l'argento di Anna Barbaro ed il bronzo di Veronica Plebani.

Davvero eccezionale la prestazione di Achenza, che ha portato all'Italia la diciannovesima medaglia. L'azzurro ha concluso alle spalle dell'olandese Jetze Platz e dell'austriaco Florian Brungraber.

Nella gara femminile, sempre categoria PTWC, il successo è andato all'americana Kendall Gretsch, che si è imposta davanti all'australiana Lauren Parker (argento) e alla spagnola Eva Maria Moral Pedrero (bronzo).

E' arrivata la prima medaglia d'oro della Germania in questa Paralimpiade ed il merito è di Martin Schulz, che si è laureato campione olimpico nella categoria PTS5. Argento per il britannico George Peasgood e bronzo per il canadese Stefan Daniel. Gran Bretagna regina della gara femminile con l'oro di Lauren Steadman e il bronzo Claire Cashmore, con l'argento vinto dall'americana Grace Norman.

