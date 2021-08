Xenia Francesca Palazzo chiude infatti al 3° posto la finale paralimpica dei 400 stile libero classe S8 femminili, dietro al suo modello sportivo, Jessica Long. La statunitense si mette al collo un altro argento, allungando così la lista di medaglie a Cinque Cerchi, in una carriera spaziale. Per Palazzo crono di 4:56.79, mentre la Long fa segnare un 4:43.41 ma nel finale deve cedere lo scettro alla compagna Morgan Stickney. Diventano allora 41 le medaglie messe in bacheca dalla spedizione azzurra a questi quota cinquanta. Pioggia di argenti , ma alla fine arriva anche il bronzo. Ed è quello più inatteso.chiude infatti alla finale paralimpica deifemminili, dietro al suo modello sportivo,. La statunitense si mette al collo un altro argento, allungando così la lista di medaglie a Cinque Cerchi, in una carriera spaziale. Per Palazzo crono di, mentre la Long fa segnare un 4:43.41 ma nel finale deve cedere lo scettro alla compagna Morgan Stickney. Diventano alloradalla spedizione azzurra a questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 . Allunghiamo sul risultato complessivo fatto registrare 5 anni fa a Rio de Janeiro e puntiamo dritti verso

"Non ci sono solo io come protagonista, ci sono tantissimi azzurri protagonisti. Io di nuovo con Jessica Long sul podio - la sua idola sportiva - è veramente bellissimo, un sogno. Ho stretto i denti nella parte finale, negli ultimi 150 metri non riuscivo ad andare avanti. Sono felicissima, la vorrei tanto dedicare a mia sorella Masha, la quale mi ha aiutato tantissimo a provare i costumoni. Lei scrive tante canzoni, pubblicandole su YouTube, e di esse molte sono dedicate a me". Così una splendida Xenia Francesca ai microfoni RaiSport.

