Ancora, ancora medaglia! L'azzurra chiude la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 con unofemminili. Una medaglia inattesa, considerando che Palazzo non è una cinquantista, ma conquistata con tantissimo talento e con unanegli ultimi 20 metri, dopo una partenza che ha invece avvantaggiato quasi tutte le altre sette nuotatrici in vasca.in vasca per Xenia, l'ultima in ordine cronologico dopo il bronzo centrato ieri nei 400 stile libero S8 . Per l'Italia è invece la numero 48: di queste, ben 29 provengono dal nuoto, con l'onda azzurra che continua a dare spettacolo all'Aquatics Centre.