Altro grande risultato per l'Italia del nuoto ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Xenia Francesca Palazzo conquista infatti un bellissimo argento, alle spalle solamente della leggendaria Jessica Long, nei 200 misti femminili classe SM8. La statunitense vince per la quarta volta consecutiva i 200 misti paralimpici, un'impresa unica per una nuotatrice leggendaria. Palazzo le chiude però subito dietro, per un 2° posto che è il miglior risultato in carriera della nuotatrice. A fine vasche il commovente abbraccio proprio con la statunitense, da Palazzo indicata più volte come modello di atleta paralimpica. L'emozione per una medaglia così cercata e voluta è evidente nell'intervista post-gara.

"Non ho parole. Un podio voluto, puntando tutto dopo tantissimi anni di lavoro. Voglio ringraziare tutti, soprattutto la mia famiglia e tutti quelli che mi aiutano, comprese le Fiamme Azzurre di cui faccio parte dal 4 febbraio. Non nascondo che durante la rana ero proprio morta e non ce la facevo più. Quando però ho visto la virata e la mia avversaria dietro, anche se nello stile non riuscivo a trovare bene acqua, ho dato tutto il mio cuore per chiudere davanti. Sul podio accanto a una grandissima Jessica Long, è bellissimo! Veramente bellissimo, non trovo altre parole. Vorrei abbracciare tantissimo mio fratello, qui a Tokyo con me, e tutta la mia famiglia". Questo il commento commosso dell'Azzurra ai microfoni Rai.

