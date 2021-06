Valentina Petrillo sarà la prima atleta transgender italiana ad indossare la maglia della Nazionale in una competizione internazionale: dal 1 al 5 giugno parteciperà ai Campionati Paralimpici Europei di Atletica Leggera, che si terranno a Bydgoszcz in Polonia. Il 3 giugno ci saranno le qualificazioni dei 400m e venerdì 4 giugno le finali. Il sogno di Valentina è quello di staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo e di difendere i colori azzurri nella categoria T13, ipovedenti. Valentina Petrillo (Omero Bergamo), atleta ipovedente, si presenta in Polonia con il record italiano di 1’00’’31 sui 400m, stabilito il 22 maggio a Faenza.

La corsa di Valentina procede di pari passo con lo sviluppo del film documentario "5 nanomoli - Il sogno olimpico di una donna trans", per la regia di Elisa Mereghetti e Marco Mensa, prodotto da Ethnos, Gruppo Trans APS e dalla società di produzione giapponese Daruma Inc, con il patrocinio di Uisp, Arcigay e del Comune di Bologna. Attualmente in lavorazione, il film conta sulla consulenza di Joanna Harper, medico canadese autrice di numerosi studi sugli atleti transgender, e sul supporto di numerose associazioni lgbt europee.

"Correre per i colori dell’Italia significa coronare il sogno che avevo sin da bambina. Ora mi aspetto di conquistare una medaglia e di fare una prestazione importante. Credo che la mia presenza in Polonia possa essere un segnale forte nella direzione del riconoscimento dei diritti delle donne e delle persone Lgbtiq, sia in quel Paese, sia in tutto il mondo. La Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, mi sostiene e crede in me, insieme a Uisp, Gruppo Trans APS e Ethnos. Sta finalmente emergendo la mia figura di donna sportiva, insieme ai miei risultati, rispetto al mio percorso di transizione. E per me questo è un grosso segnale di apertura e di inclusione".

Milena Bargiacchi, vicepresidente di Gruppo Trans APS

"Finalmente, per la prima volta nella storia dello sport in Italia si aprono le porte dell'arena sportiva internazionale anche alle persone transgender, nel pieno rispetto dei parametri previsti dai regolamenti. Non accettiamo più di essere spettatori e di restare in panchina, così come nel mondo del lavoro anche nel mondo dello sport vogliamo riportare al centro le nostre vite fino ad ora marginalizzate, non contemplate, spinte in uno spazio invisibile".

Manuela Claysset, responsabile nazionale Uisp per le politiche di genere e i diritti

"Da tempo siamo impegnati per i diritti delle persone Lgbtiq nello sport. Come Uisp diamo la possibilità alle persone che lo richiedono di acquisire una identità Alias, cioè essere riconosciute con un nome allineato al genere a cui si sentono di appartenere e differente dal sesso attribuito loro all'anagrafe, superando così una delle difficoltà che atleti trans possono riscontrare nello svolgimento dell'attività sportiva. Questa scelta è stata possibile grazie alla collaborazione di Rete Lenford Avvocatura Lgbt e la disponibilità di Marsh, broker assicurativo".

Elisa Mereghetti, co-regista di "5 nanomoli"

"Fin dai primi tempi abbiamo capito che questa storia aveva un grande potenziale internazionale. Non è una storia solo italiana: Valentina sta diventando un simbolo per l'intera comunità trans e per il mondo dello sport paralimpico, anche all'estero. Il film e la straordinaria vicenda umana e sportiva di Valentina stanno crescendo parallelamente. La potenzialità del film è quella di creare consapevolezza attorno alla questione centrale: il diritto delle persone trans di fare sport e di gareggiare nel loro genere percepito".

Marco Arlati Responsabile Sport Segreteria Arcigay

"Sosteniamo l’atleta Valentina Petrillo augurandole di staccare il pass per le Olimpiadi di Tokio 2021. Arcigay da sempre si batte per il diritto allo sport per le persone trans, a qualsiasi livello. Valentina a Tokio potrebbe essere la scintilla che accende la voglia di vivere lo sport ad alti livelli anche per le persone trans* italiane che faticano a trovare spazi sicuri nello sport e non hanno modelli a cui far riferimento. I grandi eventi sportivi, inoltre, sono un‘opportunità di sensibilizzazione della popolazione sui diritti civili".

"5 NANOMOLI - IL SOGNO OLIMPICO DI UNA DONNA TRANS"

Film documentario prodotto da Ethnos - Gruppo Trans APS – Daruma Inc con il patrocinio di Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti / Arcigay - Associazione Lgbti italiana / Comune di Bologna / Associazione Italiana Retinite Pigmentosa.

Da un’idea di Milena Bargiacchi e Christian Leonardo Cristalli

Regia: Elisa Mereghetti e Marco Mensa

Consulenza: Joanna Harper

www.5nanomoli.it

Ethnos è una società di produzione cinetelevisiva fondata nel 1995, con base a Bologna e attiva a livello internazionale, specializzata in documentari e campagne di comunicazione sociale. www.ethnosfilm.tv. Gruppo Trans APS è un progetto di empowerment sociale fondato a Bologna nel 2016 da un collettivo di persone trans*. L'azione politica del gruppo mira a promuovere la visibilità delle persone trans*, decostruendo stereotipi e combattendo lo stigma legato alla transfobia. https://www.gruppotrans.it/

